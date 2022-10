Dans sa nouvelle BD La ligne Emma s’en prend aux hommes qui pensent être « des mecs bien »

Une nouvelle bande dessinée d’Emma met un uppercut aux hommes qui clament des #notallmen à la moindre occasion.

Emma, connue sous le pseudo @emma_clit sur Instagram, est célèbre pour ses bandes dessinées au franc-parler, publiées également sur son site internet.

Charge mentale et le mythe du « gars bien »

D’un coup de pinceau habile et efficace, elle n’hésite jamais à mettre un coup de pied dans les fourmilières, et à pointer du doigt des phénomènes de société, toujours avec une analyse très documentée et pertinente, et le tout sous un prisme féministe.

Elle a contribué à populariser le terme de la charge mentale grâce à ses planches Fallait demander ! et, plus récemment, avait pointé du doigt les inégalités dans les couples hétérosexuels dans sa BD Ça se met où ? qui détaillait certaines stratégies, souvent inconscientes des hommes, pour échapper aux tâches domestiques.

Cette fois-ci, Emma s’attaque au théorème de « la ligne », concept décrit par l’autrice et actrice australienne Hannah Gadsby, et qui décrypte la faculté que peuvent avoir certains hommes à se penser être des « gars bien » sous prétexte qu’ils ne violent pas les femmes, qu’ils « aident » aux tâches ménagères, et qu’ils respectent le genre opposé.

Ces hommes-là, convaincus de leur bonne âme, ne supportent pas entendre les femmes et encore plus, les militantes féministes, dire des phrases commençant par « tous les hommes », puisqu’ils n’en font pas partie, selon eux. Et ces hommes biens autoproclamés ont besoin de dire au monde entier qu’ils ne sont pas comme ça. Ils sont ceux qui clament des #notallmen à tout-va, ils sont ceux qui ont besoin d’être entendus, au détriment des autres, et surtout, au détriment des femmes.

Ces « mecs bien » flirtent avec la fameuse ligne qu’Emma dessine avec justesse et perspicacité. Et à la fin de la BD, l’autrice prodigue quelques conseils aux hommes qui ont besoin de montrer à quel point ils sont des « gars bien », avec bienveillance, et comme toujours, beaucoup d’humour.

La suite de la bande dessinée d’Emma, La ligne, est à lire sur son site internet.

