Dans Mood Ring, Lorde se moque de la récupération spirituelle, et les gens crient à… la récupération spirituelle

Le nouveau clip Mood Ring de Lorde représente une satire de la façon dont l’Occident peut récupérer certains rituels spirituels pour en faire des objets de consommation dépolitisés. Le bien-être, une obsession à acheter et à la mode ?

Vous vous souvenez de la mode des bagues censées refléter notre humeur du moment ? Cet objet (qui pourrait bien revenir vu la tendance des bijoux régressifs du moment) donne son titre au dernier clip de Lorde, Mood Ring !

Mood Ring, le nouveau clip de Lorde qui moque la récupération spirituelle

Le 17 août, la chanteuse néo-zélandaise qui fêtera ses 25 ans le 7 novembre 2021 a sorti son nouveau single, Mood Ring. Troisième extrait de son album à paraître le 20 août 2021 baptisé Solar Power, le titre s’accompagne d’un clip énigmatique.

L’auteure-compositrice-interprète y apparaît complètement blonde, aux côtés de cinq autres jeunes femmes, toutes de tenues vert amande vêtues.

Après un mystérieux premier carton qui annonce que « les objets dans les miroirs sont plus proches qu’ils ne semblent », Lorde et ses compagnes de culte enchaînent les rituels spirituels, postures de méditation et chorégraphies ésotériques.

« Volons quelque part vers l’Orient, ils auront ce dont j’ai besoin »

Comme l’éclairent déjà les paroles, mais aussi Lorde elle-même — à travers un mail envoyé aux fans abonnés à sa newsletter ainsi qu’un live Facebook — il s’agit en fait d’une satire de la façon dont les sociétés occidentales peuvent être obsédées par la consommation du bien-être et de la spiritualité comme une performance, quitte à s’approprier, dénaturer et dépolitiser des rituels venus d’ailleurs.

Pour mieux faire comprendre qu’il ne s’agit pas d’elle mais d’un personnage, Lorde porte donc une perruque blonde, et l’assure dans son mail :

« Je vais le dire une bonne fois pour toute : c’est de la satire. Elle n’est pas moi. »

Mais cela n’a pas empêché une partie du grand public d’être déroutée par ce clip, passant à côté de sa dimension satirique ou la trouvant trop légère pour fonctionner et bien faire comprendre le message de Lorde.

C’est intéressant mais encore une fois c’est ptet moi qui suis trop littéral mais ça suit pas le propos visuellement. C’est comme les runway dans drag race si t’as besoin de l’expliquer c’est que c’est pas clair. J’suis curieux de voir les liens des articles btw j’irai chercher — Ruru Pepito🍪Vaiana🌊🍃 (@RuruPepito) August 18, 2021

Côté parole, Lorde raconte pourtant :

« Mesdames, commencez vos salutations au soleil

Transcendantale dans vos méditations

Amour et lumière

Tu peux brûler de la sauge, et je nettoierai les cristaux

On peut planer, mais seulement si le vent souffle du bon côté

Je ne peux rien sentir

Je continue de regarder ma bague d’humeur

Dis-moi comment je me sens

Flottant loin, flottant loin

J’essaye de guérir de l’intérieur

L’actualité des plantes et des célébrités

Toutes les vitamines que je consomme

Volons quelque part vers l’Orient, ils auront ce dont j’ai besoin »

Peut-être que le clip de Lorde remplit cette fonction de miroir qui rend si dérangeant le fait de potentiellement se reconnaître dans ce reflet amplifié ? Sauge, cristaux, yoga : on peut nous aussi s’approprier des rituels sans jamais se soucier de leur histoire et des conséquences de leur récupération, comme si le bien-être était quelque chose de facilement achetable et consommable.

Que celles qui n’ont jamais brûlé de la sauge ou fait de yoga sans vraiment se pencher sur les origines de ces pratiques jettent à Lorde le premier sort.

Crédit photo : capture d’écran du clip de Lorde