Pourquoi certaines crèmes « boulochent », et comment l’éviter

Si tu utilises quotidiennement des produits pour le visage comme des crèmes hydratantes ou encore des bases pour le teint, tu as sans doute déjà fait l’expériences de petits grumeaux qui se formaient sous tes doigts.

Ces petits grains, ou « bouloches », en plus de n’être pas franchement agréables au toucher, sont particulièrement emmerdantes lors de l’application d’autres produits par dessus, comme du fond de teint.

D’où viennent les bouloches à l’application des crèmes et bases de teint

Bien souvent, ces petits grumeaux (de merde) sont en fait dûs à la présence de silicone dans le produit utilisé. Si tu ne sais pas ce qu’est le silicone ni à quoi il sert, je t’invite à lire mon article à son sujet.

Pour te la faire courte, le silicone permet de former une couche lisse à la surface de ta peau pour en améliorer la texture, et notamment flouter les pores et les ridules.

Le truc, c’est que le silicone, s’il est trop travaillé (par friction entre les doigts par exemple), s’amasse dans des petites boules qui forment ces fameux grumeaux.

Or, une fois qu’une crème ou une base a commencé de « boulocher », difficile de revenir en arrière : chaque produit appliqué par dessus ne fera qu’empirer la situation, et le résultat sera très peu homogène.

Comment éviter les crèmes et bases de teint qui boulochent

Au-delà de jeter tous tes produits contenant du silicone, il existe bel et bien des solutions pour éviter ce genre de désagréments.

Mon premier conseil, ça serait d’éviter de trop frotter le produit sur la peau.

Alors qu’on a tendance à bien faire pénétrer de la crème hydratante sur la peau jusqu’à ne plus la sentir, ça n’est pas une super idée de faire pareil avec une base : celle-ci ne sera jamais vraiment absorbée, elle est faite pour rester en surface donc si tu frottes, elle finira par s’enlever.

Il vaut donc mieux simplement l’étaler, puis la laisser telle quelle.

Et justement, pour éviter d’avoir à trop frotter, la solution est selon moi d’appliquer le produit par petites pressions.

Après avoir légèrement chauffé la base ou la crème entre les doigts (mais PAS TROP), effectue des pressions du bout des doigts aux endroits où tu souhaites l’appliquer, comme si tu aplatissais délicatement une pâte à tarte par endroits.

Voilà, comme ça.

Ce geste permettra au silicone de bien se fixer dans les recoins de ta peau, sans pour autant s’agglutiner au point de former des bouloches.

Pour éviter les grumeaux avec une base de teint, tu peux également l’appliquer à l’éponge humide (type Beauty Blender), par petites pressions une fois encore.

En gros, limite au maximum la friction et ces fucking bouloches ne pointeront pas le bout de leur nez !

