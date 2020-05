Oui, la crème hydratante pour testicules existe

— Publié le 9 janvier 2020

Commencer ma journée en écrivant des articles pleins de poésie et de délicatesse, c’est ce que j’aime par dessus depuis que je travaille chez madmoiZelle.

En tant que rédactrice beauté, c’est un peu mon devoir d’apporter de l’esthétisme dans la vie de mes lectrices au quotidien.

C’est pourquoi je reviens aujourd’hui avec un sujet chic, fin et plein de charme.

Pinky Balls, la crème hydratante pour testicules

C’est Mister Kutter Beauty Care, une marque de cosmétiques pour hommes, qui a récemment innové avec une crème hydratante — accroche-toi bien – pour TESTICULES.

Ahhh 2020, une année qui commence bien !

Celle-ci répond au doux nom de Pinky Balls. C’est marrant, on dirait le nom d’un personnage de BD qui aurait mal été traduit.

Dans le communiqué de presse que j’ai reçu au sujet de cette formidable invention, j’ai pu lire une phrase qui m’a littéralement achevée et que je m’empresse donc de te partager :

« Il existe énormément de soins naturels pour les femmes, il manquait une crème authentique et raffinée pour les mâles. »

En dehors du « manque » plus ou moins avéré sur le marché de l’hydratation des couilles, la Pinky Balls a pour but d’apaiser et d’adoucir les coucougnettes après rasage ou épilation.

Mais rassure-toi, la marque précise qu’elle peut bien entendu être utilisée sur peau non épilée.

À base de karité et d’abricot, cette crème est pensée pour conférer aux burnes sèches ou irritées un toucher soyeux et un parfum délicat. Hmmm…

Où te procurer la crème Pinky Balls ?

Je ne sais pas combien d’hommes liront cet article, mais sans doute qu’une question leur brûle les lèvres depuis le début de leur lecture : où peut-on acheter cette crème de boules ?

Je préfère te prévenir, la Pinky Balls n’est pas donnée. Son prix s’élève en effet à près de 20€ pour 50mL de produit, qui est cependant justifié selon moi par sa production made in France !

Elle peut être achetée sur des sites de barbier comme mybarbermarket.com.

Crème pour testicules Pinky Balls, Mister Kutter Beauty Care, 19,90€

Perso, je suis plutôt fan du packaging du produit, sur lequel on peut voir une main tenir tendrement deux petites boules lisses, accompagnée des mots « Sweet & Fresh » et « Gorgeous Cream ».

Une seule question persiste malgré tout : quand Alkpote chantait « La peau de mes couilles s’attendrit » dans son incroyable feat. avec Bilal Hassani en octobre dernier, est-ce qu’il prédisait déjà la sortie de la Pinky Balls ?

