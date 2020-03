Comment gères-tu ton couple à distance en période de confinement ?

J’en sais quelque chose pour le vivre au quotidien même sans confinement, les relations de couple à distance, c’est pas toujours évident.

Ajoutons à ça l’interdiction de sortir, le climat actuel, l’angoisse face à l’incertitude des prochaines semaines et mois qui nous attendent, et ça fait un joli combo peu agréable à vivre.

Que tu sois en relation à distance d’ordinaire et que tu aies dû annuler tes prochaines visites chez ton ou ta chère et tendre, ou que tu sois confinée chez toi et ton mec ou ta meuf chez elle, viens me parler de comment tu vis cette relation à distance en période de pandémie !

La relation de couple à distance en période de confinement et de Coronavirus (Covid-19)

Personnellement, j’ai anticipé de quelques jours le confinement, et je suis allée me réfugier dans la maison de mon mec en campagne de Poitiers tant qu’il était encore temps.

Comme nous vivons déjà à distance toute l’année, il me semblait impossible d’envisager plusieurs semaines sans pouvoir le voir, tout en étant coincée chez moi dans mon petit appartement de banlieue parisienne en prime.

J’ai anticipé, j’ai pu bouger, j’ai eu de la chance, mais je me doute que pour beaucoup d’entre vous qui n’ont pas eu la possibilité de le faire, parce que votre moitié vit à l’étranger ou qu’elle a juste dû se confiner chez elle dans la précipitation, la perspective des jours qui arrivent doit être assez inédite.

Je trouve donc intéressant de vous donner la parole pour savoir comment vous vous sentez, loin de votre moitié, comment vous appréhendez les 15 jours de confinement annoncés (et potentiellement renouvelés), et surtout comment vous vous êtes organisées en conséquence !

Raconte ta relation de couple à distance pendant le confinement sur madmoiZelle !

Si tu es dans cette situation, et que tu as des anecdotes à raconter, tu peux m’envoyer ton témoignage par mail ! Il te suffit de m’écrire à l’adresse jaifaitca[at]madmoiZelle.com, avec en objet « Mon couple à distance en confinement ».

N’oublie pas de mentionner ton âge, ce que tu fais dans la vie, et si tu souhaites être anonyme si ton témoignage est sélectionné pour une publication.

Si tu as du mal à te lancer dans l’écriture, voici quelques questions qui peuvent te servir de fil rouge :

Quel âge as-tu ? Que fais-tu dans la vie ?

Où est-ce que tu vis, et depuis combien de temps ? Peux-tu décrire un peu ton appartement, quelle taille il fait, avec qui tu y vis ou si tu y es seule ?

Comment as tu vécu toute cette période d’actualités sur le coronavirus ? Est-ce que tu t’attendais à devoir être confinée pendant plusieurs jours ? Est-ce que tu te sentais concernée jusqu’ici ou tu voyais tout ça de loin ? Comment appréhendais-tu l’idée d’être cloîtrée chez toi jusqu’à nouvel ordre ?

Raconte un peu l’histoire de ton couple : depuis combien de temps êtes-vous ensemble ? Comment vous êtes vous rencontrés ? Comment gérez-vous votre relation au quotidien ? Est-ce que vous vous voyez souvent ou non ? Développe.

Comment se fait-il que vous ne soyez pas ensemble pour le confinement ? Est-ce par choix ? Par contrainte ?

Comment vivez-vous ce confinement à distance ? Est-ce que vous avez développé des techniques pour vous parler/vous voir régulièrement ? Est-ce que le confinement a bousculé des projets/un programme que vous aviez prévu à court terme ?

Comment appréhendes-tu/appréhendez-vous cette dynamique si jamais elle s’étend à plus de 15 jours ?

Et le sexe ? Est-ce que vous avez développé une sexualité à distance plus présente qu’auparavant ?

Globalement, comment te sens-tu ? Est-ce que tu tires des leçons ou expériences positives de cette vie de couple à distance ? Des leçons négatives ? Ou juste des leçons ?

Tu veux rajouter quelque chose ?

Ces questions sont là à titre indicatif, et elles sont adaptables selon ce que tu vis et ta relation. Tu peux t’en servir comme base, et écrire ton texte à ta sauce !

N’aie surtout pas peur d’être trop longue, plus il y a de détails et d’anecdotes, mieux c’est ! Tu peux aussi, si tu le sens, demander à ta moitié d’écrire sa partie, pour avoir les deux points de vue sur votre situation.

Et si tu ne te sens pas concernée, n’hésite surtout pas à partager cet article autour de toi. Je te souhaite plein de courage pour cette période déstabilisante que nous vivons tous et toutes, et je te dis à très vite !

