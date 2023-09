Alice, 22 ans : « Je me sens en autosuffisance »

Chaque semaine dans Célib, des personnes de tous genres nous racontent les joies et les questionnements de leur célibat, qu’il soit choisi ou subi. Aujourd’hui, c’est Alice* qui nous explique ne pas avoir envie de se mettre en couple, malgré les injonctions sociétales.

Prénom ou pseudo : Alice*

: Alice* Âge : 22 ans

: 22 ans Lieu de vie : ville étudiante dans le sud de la France

: ville étudiante dans le sud de la France Orientation sexuelle et/ou romantique : hétérosexuelle

Depuis combien de temps êtes-vous célibataire ?

Depuis toujours, je n’ai jamais eu de relation « sérieuse ». Je n’ai connu que quelques dates et relations sans engagement réel. Pour le moment, je n’ai juste pas trouvé quelqu’un avec qui j’ai réellement envie de construire quoi que ce soit ou que j’aurais envie de laisser entrer dans ma petite vie.

Comment décririez-vous votre célibat ?

Facile à vivre la plupart du temps. J’ai même le sentiment qu’avec mes études et ma vie actuelle, le couple serait plus difficile à gérer que ce célibat qui me permet de vivre à mon rythme et de me concentrer sur mes projets. Sur le plan émotionnel, il y a toujours des moments où j’aurais envie d’être amoureuse, d’avoir un soutien émotionnel. Mais en grande majorité, je me sens assez autosuffisante.

Votre célibat a-t-il une incidence sur votre vie amicale ou familiale ?

Assez peu. J’ai quelques réflexions, inquiétudes du côté de ma famille. Les gens cherchent à savoir si j’ai quelqu’un et que je n’en parle pas, si j’ai mes raisons de n’avoir encore jamais présenté personne. Du côté vie amicale, pas vraiment. Je ne pense pas que mon célibat ait un impact majeur.

Le célibat a-t-il un impact sur votre moral, au quotidien ?

Je dirais non à 90 % du temps. Puis, il y a les baisses de moral, où j’aimerais avoir quelqu’un qui m’aime et que j’aime, avoir ce que certains de mes amis ont dans leur couple. Je ne pense pas vraiment que ça me rendrait plus heureuse au quotidien mais j’ai envie de le vivre un jour moi aussi.

Être célibataire vous permet-il des choses que vous ne pourriez pas faire en couple ?

Oui, je n’ai pas vraiment d’expérience pour en être sûre, mais j’ai le sentiment que je suis plus libre et indépendante comme ça. Que je peux apprendre à vivre par moi même, à me connaître vraiment.

À l’inverse, être célibataire vous empêche-t-il de faire des choses que vous pourriez faire si vous étiez en couple ?

Oui, probablement. Il y a des moments du quotidien que je pourrais partager avec quelqu’un d’autre que ma famille ou mes amis. J’ai aussi le sentiment que comme je ne ressens pas le besoin ou la pression, dans l’immédiat (probablement que mon âge joue), de fonder une famille, d’acheter une maison, d’avoir quelconque grand projet en commun avec une autre personne, je n’ai pas l’impression d’être empêchée de faire grand-chose.

Cherchez-vous activement à trouver une relation amoureuse ?

Pas du tout actuellement. J’ai eu une ou deux périodes où je cherchais vraiment l’année dernière. Mais ça ne m’apportait pas plus, donc j’ai arrêté assez vite. Cette année, ce n’est pas du tout ma priorité.

Ressentez-vous une forme de pression à chercher « activement » un ou une partenaire amoureux·se ?

Par moments oui, quand ma famille s’inquiète que je sois seule ou quand j’ai des moments de blues et que je me sens seule en comparaison de mes autres amis. Mais cette pression n’est jamais assez forte pour que je me mette réellement à chercher.

Le célibat amoureux a-t-il un impact sur votre vie sexuelle ? Cherchez-vous activement à rencontrer un·e ou plusieurs partenaire·s sexuel·s ?

Il a un impact dans le sens où je n’ai du coup pas de partenaire sexuel régulier à l’heure actuelle. Mais il ne m’empêche en rien par ailleurs, et je pourrai avoir un partenaire régulier sans être en couple/ sans quitter le célibat. Actuellement, je ne cherche pas activement, je fais en fonction des feelings et des rencontres.

Ressentez-vous une forme d’injonction à être en couple ?

Oui, je la ressens quand mon entourage vante les mérites du couple, quand ça me donne l’impression de « passer à côté de quelque chose ». Je la ressens aussi au travers des inquiétudes des autres quant à mon célibat. De plus, la société avec les films, les romans d’amour, etc., crée une forme d’injonction assez insidieuse. Le couple reste la norme pour beaucoup, l’idéal à atteindre et quand on grandit baignée dans cette culture, il est parfois difficile de s’en défaire.

Estimez-vous que le célibat a un impact sur vos finances ?

Modérément oui, je n’ai pas de cadeaux en plus ou de dates à financer. Mais je ne pense pas que ce soit des économies majeures, ou alors peut-être n’en ai-je pas conscience.

Quels sont vos projets pour le futur ? Le célibat a-t-il un impact sur ces envies et ces projections ?

Mes projets étant principalement de finir mes études, de voyager… Je ne pense pas que le célibat ait réellement un impact dessus. Je me sens libre de faire mes choix et d’avancer sur mes projets étant donné que je ne dois pas composer avec les projets/ ambitions d’une autre personne.

Dans un futur un peu plus lointain, je pense que j’aimerais avoir des enfants, mais cela me semble encore assez distant pour que je n’ai pas à savoir si mon célibat actuel est un facteur limitant pour ce projet.

* Le prénom a été modifié.

