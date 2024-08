Quelle est cette nouvelle tendance du cloaking, plus dévastatrice que le ghosting ?

Cette tendance touche les relations amoureuses précoces comme les relations établies et elle peut être dévastatrice, estiment les psychologues. Explications du phénomène et comment l’éviter.

Le cloaking est cousin du ghosting : ces phénomènes sont des pratiques toxiques qui consistent à disparaître définitivement aux yeux de son partenaire.

Beaucoup plus pernicieux

Mais le cloaking est beaucoup plus pernicieux, selon GQ : en plus de blesser la victime, elle la laisse dans un état de confusion qui l’encourage à penser qu’elle a fait quelque chose de mal pour subir un tel traitement.

Car le ghosting se limitait souvent à devenir un fantôme aux yeux de la personne fréquentée, et avec laquelle on entretenait une relation. Il suffisait de disparaître sans crier gare et de laisser planer le doute chez l’autre, en lui éliminant la possibilité de tourner la page.

Le cloaking va encore plus loin : il ne s’agit pas seulement de disparaître, de ne plus répondre aux messages ou de couper toute communication, il s’agit également de bloquer l’intéressé sur les réseaux sociaux. Ce qui ne donne aucune possibilité à la personne à l’autre bout du fil de savoir ce qui s’est passé. Ou de connaître les raisons de ce départ soudain.

Comment s’en protéger ?

Il existe quelques tactiques pour vous protéger :

Soyer honnête avec la personne rencontrée , elle le saura d’autant avec vous

, elle le saura d’autant avec vous Communiquez : la communication permet de construire de bonnes relations

: la communication permet de construire de bonnes relations Allez-y doucement : construire la relation pas à pas vous aidera à prendre les meilleures décisions pour le futur à deux.