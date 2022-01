Comment cette appli de rencontres punit le ghosting pour décourager les malpolis

Une application de rencontre nommée Snack a développé une nouvelle option pour empêcher aux utilisateurs de ghoster trop fréquemment leurs interlocuteurs.

« Hey t’es là ? » — pas de réponse. « Eh oh ?? » — pas de réponse. Mauvaise nouvelle, vous avez été ghostée.

Le concept ? Une personne avec qui vous étiez en pleine séduction — parfois même plus — arrête subitement de vous répondre. Pour toujours. Ce phénomène est très répandu et ce n’est jamais agréable d’en être la victime.

Pour empêcher les gens de disparaître du jour au lendemain sans avoir la décence de donner une explication, l’application de rencontre Snack a développé une nouvelle option visant à punir les serial ghosteurs…

Le ghosteur devient ghosté

Une étude menée en 2016 par le site de rencontres Plenty Of Fish avait montré que sur 800 personnes âgées entre 18 et 30 ans, 78% avaient déjà été ghostées dans leur vie. Clairement, le problème est fréquent.

L’application Snack est justement réservée aux personnes de 18 à 35 ans et se présente comme un mélange entre TikTok et Tinder : vous pouvez y envoyer des photos et des vidéos à la manière des réseaux sociaux, ou jouer à des jeux tels qu’Action ou Vérité avec les personnes que vous rencontrez histoire de créer du lien.

Globalement, l’application semble vraiment être le jeu parfait pour les jeunes voulant se pécho. Et Snack vient de développer une nouvelle option pour limiter le ghosting qui devrait s’appliquer à tous les sites de rencontre !

Si un utilisateur se permet trop souvent de ne plus répondre à quelqu’un sans lui expliquer pourquoi, son compte sera pénalisé par l’algorithme et il ne sera plus autant proposé qu’avant sur l’application. Finalement, le ghosteur deviendra le ghosté, ou plutôt l’invisible…

Il est vrai que ce n’est jamais agréable d’expliquer à quelqu’un pour quoi on n’est pas intéressé, mais c’est bien plus poli et cordial que de disparaître dans la pénombre et laisser votre interlocuteur sans réponse.

Une option comme celle proposée par Snack est une bonne solution pour limiter au maximum le ghosting et ce n’est pas plus mal !

Crédit photo : page Instagram @getsnackapp