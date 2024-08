Cette tendance est inspirée du réseau sociale Be Real, un mouvement né aux États-Unis pendant la pandémie qui laisse plus de place à l’authenticité.

Et si vous ne montriez pas votre meilleur visage sur les sites de rencontre ? Cela évite la déception lors de la vraie rencontre et vous suivrez une nouvelle tendance amoureuse qui veut montrer une image plus fidèle de vous.

Inventée par le site de rencontres Plenty of Fish, le « bae raeling » invite les utilisateurs à ne pas embellir leur profil, pour avoir des profils plus authentiques.

« Une approche plus transparente des rencontres »

Michelle Begy, directrice générale et fondatrice d’Ignite Dating, explique ce nouveau mouvement de fond : les célibataires « font désormais l’expérience d’une approche plus transparente des rencontres, et beaucoup d’entre eux se disent à l’aise pour partager des photos non filtrées et être plus honnêtes et directs sur ce qu’ils recherchent. Il s’agit d’être soi-même et d’être heureux de laisser de potentiels partenaires de voir le vrai soi ».

De plus en plus de sites enlèvent l’option filtre et retouches de photos.

74 % de photos non retouchées

Le site Psychologie souligne cette tendance de fond : si dans le passé, 69 % des célibataires avouaient utiliser des filtres pour leur photo de profil, aujourd’hui, ils sont 74 % de célibataires à poster des photos non retouchées.

Selon un sondage réalisé par l’application de rencontre Hinge, 61 % des utilisateurs se disent dépassés, voire fatigués par la course au « dating ». C’est ce qu’on appelle le « burn-out dating », ou la lassitude causée par les applications. Donc nombre de célibataires optent pour un changement de perception.