J’ai couché avec mon meilleur ami et cette histoire finit bien

Éprouver des sentiments pour un ou une amie très proche, ce n’est pas toujours chose aisée. Mais cette lectrice a su faire de cette relation ambiguë une très belle aventure !

Le 17 juillet 2012

Martin et moi étions amis depuis le début du collège, c’est-à-dire des années. Il a deux ans de moins que moi et à l’époque de notre rencontre, malgré notre jeune âge, nous avons entamé une relation assez ambiguë, surtout de son côté.

La première fois que j’ai embrassé mon meilleur ami

Tout ça a duré un été, pour qu’à la fin de cette période estivale, je lui apprenne que j’étais en couple. Cette histoire d’amour a duré trois ans, trois ans durant lesquels Martin et moi avions des périodes où on se parlait beaucoup, et d’autres moins. Mais quoi qu’il arrive, nous étions proches, et je le considérais comme mon meilleur ami.

Arrivée au lycée, vers les deux ans et demi de ma relation avec cette personne, j’ai fait une grosse dépression. Une dépression qui a chamboulé mon quotidien, car une fois sortie de celle-ci, ma vision des choses, du monde, a changé.

Étant de nature désorganisée, avec beaucoup d’humour, très portée sur l’inconnu, l’amusement et les voyages, je supportais de moins en moins ma vie de l’époque, c’est-à-dire une vie bien rangée, avec une belle-famille très aisée, sans aucune sortie, dans le sérieux…

C’est à cette époque que Martin et moi avons commencé à nous rapprocher dangereusement. Tous les jours, on s’envoyait des trentaines de textos, plus démonstratifs les uns que les autres. On se faisait mutuellement part de notre envie de se rapprocher physiquement.

Pendant ces semaines, je me suis rendu compte qu’il était bien plus que mon meilleur ami, et que l’ambiguïté qui régnait sur notre relation quatre ans plus tôt n’avait jamais disparu. Je l’aimais… Mais j’étais en couple avec un autre.

Le jour de mon oral de français, quelques minutes avant l’épreuve, on s’est embrassés pour la première fois, en se regardant et en se disant « Je viens d’embrasser ma/mon meilleur(e) ami(e) ».

Ça a illuminé ma journée, même si juste après l’oral, nous nous étions retrouvés à plusieurs avec mon copain de l’époque, beaucoup d’amis et… lui.

J’ai couché avec mon meilleur ami

Plus les jours passaient, plus je m’éloignais de la personne avec qui j’étais en couple, moins j’avais envie de lui parler, de le voir. Je faisais tout pour ne pas le voir, je ne répondais que très peu à ses messages…

Seul Martin m’intéressait. Mais il ne voulait pas se mettre en couple avec moi, par peur de prendre le risque de me perdre pour toujours.

Quelques semaines avant de faire l’amour, nous avons beaucoup parlé du fait qu’il était probable qu’on s’éloigne après ça, qu’on ne se voie plus de la même manière, que je devienne jalouse de toutes celles qui s’approchent de lui… Et ça me faisait extrêmement mal. Mais j’avais très envie de faire l’amour avec lui, de me sentir proche de lui.

En été, le jour de mon anniversaire, on avait programmé de dormir ensemble, dans une tente près de l’eau, au milieu de la nature… Et la magie a opéré.

Il avait l’air très nerveux, mais j’ai été comblée. Quelques minutes après, il m’a avoué que c’était sa première fois et j’en étais choquée, moi qui pensais qu’il s’y connaissait !

J’avais passé un moment magique, certainement le plus beau depuis ma dépression, le plus beau depuis des années et tout ça a confirmé mes sentiments. Durant l’été, nous nous sommes retrouvés plusieurs fois par semaine, on s’embrassait, on s’écrivait sans cesse.

Mes sentiments pour mon meilleur ami m’ont éloignée de lui

Quand la rentrée est arrivée, ma plus grosse angoisse était de m’éloigner de lui. Tout le monde nous avait toujours considérés comme les meilleurs amis, les plus drôles, les plus complémentaires…

Mais au bout d’une semaine, après qu’il m’a fait comprendre qu’aucune relation n’était possible entre nous, j’ai renoncé à tout contact avec lui.

J’ai appris qu’il en souffrait énormément, je le voyais, m’observant au loin, le regard vide… Tout ses amis ne le reconnaissaient plus, il ne riait plus, ne parlait presque plus, restait seul.

Aujourd’hui, je suis en couple avec mon meilleur ami

Moi, je n’étais plus en couple et j’avais tout quitté pour lui.

Il a fini par renoncer à cette distance entre lui et moi : un jour, il m’a avoué ses sentiments, m’a dit qu’il ne voulait pas me perdre et qu’il avait envie d’essayer d’être en coupe avec moi.

Pendant quelques semaines, nous nous sommes cachés par peur de la réaction des autres. Mais quand nous avons craqué et nous sommes affichés, nous avons réalisé que tout notre entourage était extrêmement heureux pour nous : tous étaient impressionnés par notre histoire !

Aujourd’hui, ça va faire presque an que Martin et moi sommes ensemble.

Et c’est le plus grand des bonheurs, ma plus belle aventure malgré mon jeune âge : une relation sans jalousie, avec énormément d’amis, de soirées, de journées à rire, sans ennui, et surtout avec énormément d’amour et de tendresse.

Quoi de mieux que de partager sa vie avec son meilleur ami ? Pour tout le monde, nous représentons le couple idéal… Et pour moi aussi. Alors si vous aussi, vous ressentez des choses pour votre BFF, ne renoncez pas à aller plus loin pour les mauvaises raisons : ça peut être une belle chose à vivre !

