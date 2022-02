Conversations with Friends, la série aux airs de Normal People qui enchante déjà notre année 2022

Vous avez dévoré Normal People en 2020 ? Le premier roman de son autrice, Conversations with Friends, inspire cette année une nouvelle série qui nous séduit déjà.

La meilleure série de 2020, si vous voulez notre avis, c’est de loin Normal People. Une fiction au pitch tout simple — deux ados radicalement différents tombent amoureux, mais le monde leur met des bâtons dans les roues — qui séduit via une écriture profonde et minutieuse de ses personnages principaux et une mise en scène dépouillée de tout effet de manche.

Deux ans après l’ample succès irlandais, la plateforme Hulu accueillera bientôt une autre série inspirée d’un roman de l’autrice de Normal People, et sa bande-annonce aussi mélancolique qu’intimiste indique qu’on demeure bien dans le même univers.

Conversations with Friends, la série romantique qu’on attendait

Si le nom de Sally Rooney ne vous dit rien, c’est probablement parce que vous n’êtes pas irlandaise. Si tel avait été le cas, vous n’auriez pas pu passer à côté de cette autrice qui a littéralement défrayé la chronique en 2017 avec son tout premier roman Conversations with Friends.

À l’époque, Sally Rooney avait 26 ans et n’avait mis que trois mois à écrire son roman en entier.

Un an plus tard, et encouragé par le succès immédiat de son premier livre, elle a sorti Normal People, qui est vite devenu un succès aussi bien littéraire que télévisé.

Encouragé par la réussite de la série Normal People, Hulu accueille cette année l’adaptation du premier roman de Sally Rooney par la showrunneuse Alice Birch, Conversations with Friends, et on a du mal à ne pas déjà succomber.

Tout dans la bande-annonce de ce nouveau programme en 12 épisodes laisse à penser que l’atmosphère est la même que Normal People : un univers de l’intime, de la sensualité, de la belle langue et de la mélancolie.

Autant d’ingrédients qui achèvent d’asseoir notre passion nouvelle pour Sally Rooney — dont le troisième roman, Beautiful World, Where Are You, est sorti en septembre 2021.

Conversations with Friends, de quoi ça parle ?

Dublin, post-crise économique.

Frances et Bobbi, deux ex-amantes, se nouent d’amitié avec un couple plus âgé : Nick et Melissa.

Tous les quatre (campés par Alison Oliver, Jemima Kirke, Joe Alwyn et Sasha Lane) commencent par discuter des ravages du capitalisme, du féminisme et du sens profond de la jeunesse lors d’apéros et de diners.

Mais ils ne vont pas se satisfaire de refaire le monde bien longtemps. Entre ces quatre adultes en proie aux réflexions existentielles constantes, le désir va monter. Débute alors un ménage à quatre qui va les pousser à réfléchir la notion même d’amour…

Autant vous dire qu’on signe plutôt deux fois qu’une et qu’on a même commandé le roman de Sally Rooney pour préparer notre binge-watching acharné de la série.

Pour l’heure, aucune date de sortie n’a été annoncée par Hulu, mais l’information ne devrait plus tarder.

