Comment bien porter le manteau en sky qu’on voit partout à la Fashion Week

Le manteau en sky aussi appelé trench en vinyle est un must-have de la demi-saison. Vous ne savez pas encore comment le porter ? Laissez nous vous aiguiller !

Qu’il soit vert, marron, noir ou encore orange, le manteau en sky défraye la chronique et séduit les modeuses les plus averties. Et s’il a l’air difficile à porter comme ça (comme tous les trucs en vinyle en vrai), en réalité, avec un ou deux conseils mode, il peut facilement convenir à toutes les silhouettes, et surtout tous les styles. Pour vous le prouver, on vous a concocté 3 looks, faciles à porter au quotidien, qui vous permettront de mieux vous visualiser avec cette petite merveille toute brillante.

Look N°1 : détente au café

Vous voulez passer une journée au calme sans trop vous prendre la tête ? Easy ! Enfilez un jean droit de type 501 (la base qui va avec tout), une paire de Air Force One blanches histoire d’obtenir un max de confort pendant la journée et un top blanc.

Le côté basique de ces vêtements vous permettra de pouvoir jouer avec les contrastes en adoptant un trench vert bi-matière qui deviendra le clou de votre look !

Look 2 : élégance contrôlée

Pour assister à un évènement ou à une soirée plus habillée, vous avez la possibilité d’associer votre trench vert porté pendant la journée à une petite robe noire toute simple. Aux pieds, vous pouvez mixer les codes en mélangeant une paire de mocassins à plateformes avec des chaussettes blanches ou grises.

Pour finir le look : un petit bracelet doré et un sac sceau noir vont donner de la structure au look. Simple mais élégant.

Look 3 : sporty/chic

Et nous y voilà, c’est dimanche matin et la flemme vous guette. Pour recycler votre trench vert, c’est ultra facile : pensez à votre ensemble de jogging préféré.

Ici, on a misé sur un match écru parce que l’écru, ça va à tout le monde et c’est tendance en ce moment. Mais vous pouvez tout aussi bien miser sur du noir ou encore du gris. Avec ça, un petit sac cabas, et une paire de Converse et vous êtes prête à kiffer la vie !

Crédits de l’image de une : @kchloe_howee, @gracelotti.