Comment porter la botte en caoutchouc sans avoir l’air de jouer dans Chantons Sous La Pluie ?

La botte en caoutchouc fait bel et bien son retour, tout droit revenue de l’époque ou Kate Moss marchait dans la boue main dans la main avec Pete Doherty. Comment porter ça en 2022, vous dites ? Laissez nous vous donner 3 options.

Il n’y a rien de plus clivant que la botte en caoutchouc.

Certaines vont la trouver hideuse, indigne de toute sortie en ville, et d’autres lui concéderont un charme désuet, en rappel à leurs tenues d’enfants.

Mais figurez-vous, que son look a un tout petit peu changé depuis ses premières échappées et que dorénavant, la botte de pluie prend des airs de boots de combat et devient beauuucoup plus facile à porter. La preuve par en 3 tenues.

Tenue N°1 : une balade un jour de printemps

Parce que les beaux jours arrivent (oui l’espoir fait vivre), il est désormais temps de préparer notre dressing dédié au printemps.

Au programme : une jupe colorée (ici elle est verte mais elle pourrait tout aussi bien être orange, jaune, rose ou violette), un t-shirt blanc pour aller avec et, par-dessus, un blazer oversized écru. Histoire de faire un rappel, vous pouvez choisir de porter des bottes en caoutchouc de la même nuance que la veste.

Celles qu’on a choisi ici ont un petit twist en plus : elles sont bicolores ce qui leur enlève leur côté habillé. Cerise sur le gâteau, un sac géométrique histoire de redonner de la structure à la tenue. Vous voyez un peu l’idée ?

Shoppez ce look

Bottes en caoutchouc écrues, Na-Kd, 85,95€

Mini-jupe à poches, Zara, 29,95€

Blazer à double boutonnage, H&M, 69,99€

Sac Moon, Staud, 280€

Colliers multi-rangs, IKKS, 65€

Tenue N°2 : quand, malheureusement, la pluie est de retour

On repasse sur un look inscrit dans les températures du moment avec cette tenue qui dédiée au confort avant tout ! Un legging pour pouvoir être libre de vos mouvement, un petit top noir pour aller avec, une paire de bottes en caoutchouc kaki pour casser la structure et un blouson large imperméable.

Pour finir, vous pouvez partir sur un sac élégant et une jolie paire de boucles d’oreilles histoire d’apporter une touche chic à ce look parfaitement imbriqué dans les tendances de la saison.

Shoppez ce look

Legging noir, Arket, 39€

Bottes semelles track, Mango, 59,99€

Créoles dorées, & Other Stories, 17€

Top sans manches, Pull & Bear, 7,99€

Veste matelassée, & Other Stories, 129€

Sac noir, Lancaster, 65€

Tenue N°3 : une sortie en ville

Cette dernière tenue est probablement notre préférée car c’est celle qu’on est le plus amenée à porter en ville, au quotidien.

En gros, on part sur un look très simple : une robe noire plutôt courte, que l’on va recouvrir d’un blazer XXL beige histoire de casser à la fois la forme et la couleur. Aux pieds, une paire de bottes noires en caoutchouc inspiration chuncky boots (oui oui la botte en caoutchouc sait s’adapter aux tendances) et un sac baguette porté à l’épaule. Pour terminer tout ça : deux colliers dorées à mailles plates histoire d’être parée de la tête et pieds et hop… c’est l’heure d’y aller !

Shoppez ce look

Bottes noires, Pull And Bear, 59,99€

Blazer beige, Arket, 150€

Robe noire, Cos, 29€

Sac noir, Guess, 94,95€

Collier à mailles plates, Asos, 12,99€

À lire aussi : Oui, le pantalon transparent à strass peut se porter au quotidien, et voici comment

Crédits de l’image de une : @handinfire.