Cette application révèle ce qui se cache derrière la fabrication de tes vêtements

Clear Fashion est une application qui mesure le niveau éthique des vêtements, à la manière de Good On You, l’application soutenue par Emma Watson.

Comment fonctionne cette application et quelles sont ses limites ?

Découvre ce qui se cache derrière tes vêtements

Il n’est plus un secret que l’industrie de la mode est à améliorer à bien des égards.

Entre le gaspillage d’eau, les traitements chimiques relâchés dans la nature, la maltraitance animale et les conditions parfois déplorables des travailleurs, il devient difficile de savoir vers quelles marques se tourner pour rester le plus éthique possible.

C’est pourquoi ce type d’application est une bonne base pour t’éduquer sur le processus de fabrication d’un produit. Et une fois que tu as les points négatifs devant toi, de te dissuader de te tourner vers un vêtement que tu aurais acheté s’il tu n’avais jamais su qu’il était par exemple bourré de produits néfastes.

Clear Fashion fonctionne donc comme les applications de cosmétiques comme Yuka.

Elle analyse ce qui se cache derrière la composition et la fabrication du vêtement scanné.

Une publication partagée par L'appli mode éco-responsable (@clearfashionapp) le 23 Mai 2020 à 11 :40 PDT

Plus de 100 marques sont analysées sur Clear Fashion, et la notation se découpe en 4 thématiques : Humains, Santé, Environnement, Animaux.

Une note de 0 à 100 est attribuée, accompagnée d’un code couleur allant du rouge au vert.

D’après Brut, Clear Fashion a créé sa grille d’évaluation avec l’aide d’un comité d’experts. Marguerite Dorangeon, la co-fondatrice, explique :

Nous enquêtons, à partir de rapports RSE, en lisant les codes de conduite des fournisseurs et d’autres documents publics. Nous rassemblons les informations, nous complétons la grille pour évaluer la marque et nous informons la marque. Si une information n’est plus à jour ou si l’entreprise a changé ses pratiques, elle peut nous faire un retour avec des preuves de ces informations.

Les limites de l’application Clear Fashion

Comme les application cosmétiques, Clear Fashion connait des limites.

En effet, les informations véhiculées par l’application se basent sur celles que les marques veulent bien partager.

Les marques de fast fashion vont vers plus de transparence ces dernières années, mais on ne peut jamais être complètement sûr de leur honnêteté.

L’émergence de ce type d’application aide à mieux comprendre quelle marque et quel produit privilégier et lesquels il faut absolument éviter.

Bien que que ces applications aient des notations imparfaites, elles aident à avoir davantage conscience de ce qu’il y a vraiment derrière ce que l’on achète, et donne matière à remettre en question nos habitudes de consommation.

Ces applications pourraient aussi amener les marques à améliorer d’avantage leur niveau d’éthique afin de s’assurer que les gens continuent à acheter chez eux et n’en soient pas dissuadés « à cause » desdites applications.

À condition que ces marques soient transparentes sur les informations qu’elles veulent bien dévoilées… Cela dit, divulguer de fausses informations et se faire prendre serait peut-être un plus gros prix à payer que de réellement faire des efforts.

Tu peux télécharger l’appli Clear Fashion sur iOS et Androïd.

