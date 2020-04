Quelles chansons des années 2010 seront des classiques en 2030 ?

Et "Sapés comme jamais" alors ? Le tube qui s'est répandu jusque dans les jardins d'enfants (la petite que je gardais cette année-là n'arrêtait pas de chanter "Loulou et boudin")"Call me maybe" pour moi c'est vraiment la chanson insupportable que les gens mettaient à la fin de toutes les fêtes pour rigoler, ça a donc un bon potentiel de classique de 4h du matin pour relancer l'ambiance.(En vrai je ne connais pas la moitié de ces chansonsje les reconnaitrais sûrement en les entendant, j'ai une mauvais isolation dans ma grotte, mais les titres et parfois les interprètes ne me disent rien.)