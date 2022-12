Cet accessoire permet de conserver un brushing parfait pendant plusieurs jours

Ce chouchou tout doux et au design inédit serait le secret des brushings qui tiennent longtemps. On vous dit tout sur le célèbre (et régulièrement sold-out) Sleepy Tie.

Y a-t-il plus énervant que voir son brushing si travaillé totalement ruiné à cause de quelques heures de sommeil, la tête bien enfoncée dans l’oreiller ? Pour limiter les frictions et les plis, il existait déjà les taies d’oreillers en soie, les turbans et les pinces crabe, mais ce petit accessoire lancé il y a quelques mois est déjà en train de révolutionner la vie de celles qui ne jurent que par leur brosse soufflante…

Le chouchou Sleepy Tie, le secret des brushings qui durent plusieurs jours

Lancé en février 2021, le Sleepy Tie est un double chouchou imaginé par Rachael Shtifter, une professionnelle de la coiffure aux cheveux longs qui était excédée de voir que son brushing ne résistait jamais à ses nuits de sommeil. Bien décidée à trouver une solution, elle a profité de la pandémie et du confinement pour réaliser un prototype d’accessoire pour les cheveux permettant de tenir les longueurs en place pendant la nuit, tout en conservant leur forme et en évitant les crans.

« C’est un design révolutionnaire, en attente de brevet, qui permet de tenir les cheveux dans la même position toute la nuit et même la journée pendant différentes activités comme le sport, les courses ou les rendez-vous en institut », explique l’entrepreneuse au magazine Mane Addict.

Et à voir le succès du chouchou sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, il y avait un vrai besoin pour ce type de produit ! Depuis son lancement, le Sleepy Tie a déjà été cinq fois en rupture de stock, et le hashtag #sleepytie comptabilise plus de 195 millions de vues sur la plateforme chinoise.

Pour pouvoir l’utiliser, et ainsi espérer prolonger la durée de vie de son brushing, il faut avoir les cheveux longs (au minimum, les pointes doivent être au niveau des points de bretelle de son soutien-gorge) et être adepte du sèche-cheveux ou des accessoires de coiffure chauffants. Il convient à tous les types de cheveux, mais il est important de savoir qu’il n’a pas été conçu pour protéger les boucles naturelles, seulement celles réalisées par un fer ou un boucleur.

Le chouchou de nuit Sleepy Tie est disponible pour $29.99 sur l’e-shop de la marque. Il existe deux modèles : un pour cheveux « normaux » et un pour cheveux fins. Pour le moment, la livraison n’est disponible qu’aux États-Unis, mais une ouverture à l’international est prévue pour 2023. Et on a hâte !

Crédit photo image de Une : Marlon Alves sur Pexels