Ces sextoys tombent sous les 50€ avec le Black Friday, il est temps de vous gâter

Le Black Friday, c’est l’occasion de faire de bonnes affaires, même du côté des sextoys ! Pour les petits budgets, voilà une sélection des meilleures offres à moins de 50 euros.

Pour le Black Friday, les marques de sextoys n’ont pas lésiné sur les soldes, allant jusqu’à -70% sur les accessoires érotiques les plus haut de gamme. Cette fois, place aux aubaines à moins de 50€. Et, promis, ces jouets ont beau coûter peu cher, ils n’en sont pas moins efficaces et de bonnes factures !

Qu’il s’agisse de réductions extrêmes (jusqu’à -60%) ou de sextoys pas chers bien soldés pour le Black Friday, voici une sélection de jouets sexuels à petits prix.

Les offres à moins de 50€ du Black Friday 2021 sur vos eshops sexo préférés

Les offres à moins de 50€ du Black Friday 2021 sélectionnées par Madmoizelle

Le vibromasseur Rabbit vibrant

Le vibromasseur Rabbit vibrant de Play and Love.

Le vibromasseur Rabbit vibrant de Play and Love, 20€ au lieu de 49,99€ sur Dorcel Store

Ce grand classique du plaisir solitaire est à -60%, ce qui le fait passer facilement sous la barre des 50€. Avec sa tête principale, faite pour titiller le point G du vagin, et son petit bras annexe vibrant qui stimule comme il faut le clito, le Rabbit offre un double plaisir à petit prix.

Le sextoy comporte deux moteurs (avec 16 modes chacun) capables de fonctionner en symphonie ou en solo. Le pied !

Le stimulateur Satisfyer Pro 2

Stimulateur Satisfyer Pro 2.

Le stimulateur Satisfyer Pro 2, 49,90 € au lieu de 59,90€ sur Passage du Désir

Le stimulateur sans contact de Satisfyer Pro 2 est à -17% de réduction pour le Black Friday. Avec sa technologie qui aspire et souffle sur le clitoris à travers des ondes de pression, l’essayer, c’est l’adopter a pratiquement tous les coups !

La tête du sextoy vous permet de le disposer autour de votre clitoris pour une stimulation sans contact… Le petit plus ? Il est entièrement étanche.

L’oeuf vibrant Secret Delight

Oeuf Vibrant Secret Delight.

L’oeuf vibrant Secret Delight de Dorcel est à 41,99€ au lieu de 69,99€ sur Dorcel Store

-40% de réduction pour cet oeuf aussi élégant qu’original. Car oui, ce sextoy n’est pas comme les autres… Sa partie insérable de 7 cm offre un effet « Boost », contrôlable par télécommande qui active l’intensité maximale.

Ce n’est pas tout, l’oeuf vibrant peut être commandé par la voix ! Plus besoin, donc, de manipuler les boutons de la télécommande : vous pouvez varier les vibrations en lui parlant plus ou moins fort… Mieux, le Secret Delight peut aussi se calquer sur le rythme de la musique.

Le stimulateur pour couple Love Partner



Le stimulateur pour couple Love Partner.

Le Stimulateur Couple Love Partner, Pauline & Margot, 39,98€ au lieu de 99,95€ sur Dorcel Store

Ce jouet sexuel pour couple est à -60%, ce qui fait basculer son prix à moins de 40€ ! Contrôlable par télécommande, son corps est entièrement flexible et peut donc se plier à tous vos désirs.

Il stimulera le clitoris et le point G des personnes à vulve, et pourra également titiller le pénis lorsqu’il sera glissé dans le vagin pendant la pénétration, grâce à ses vibrations variées. Petit plus ? Il peut aussi s’utiliser en solo si l’envie vous prend !

Le masturbateur Satisfyer

Masturbateur Satisfyer Men Vibration

Le masturbateur Satisfyer Men Vibration est à 39,96€ au lieu de 49,95€ sur Dorcel Store

Les personnes à pénis aussi ont le droit à leur sextoy à petit prix ! -20% de réduction pour ce masturbateur, ça ne se refuse pas.

Ce jouet sexuel masturbe les pénis grâce à ses deux moteurs ultra puissants et est parfaitement étanche. Vous pourrez donc profiter des mêmes sensations qu’une branlette sous la douche, mais en mieux.

Crédits photos : Anna Shvets (Pexels) / Dorcel Store et Passage du désir