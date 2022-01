Ces 3 techniques beauté historiques qu’on a bien fait d’oublier

La série Damoiselle débarque en janvier sur TV5MONDEplus afin de décrypter les tendances beauté des siècles passés. L’occasion pour les équipes de Madmoizelle de revenir sur 3 routines historiques complètement what the fuck.

L’ère des réseaux sociaux a fait évoluer notre rapport à la beauté et ses diktats. Les influenceuses ont envahi nos comptes Instagram pour prôner les derniers bienfaits d’une crème révolutionnaire tandis que sur YouTube, les tutos make-up fleurissent par milliers.

Difficile en effet de passer à côté de cette nouvelle génération de communicants et de leurs routines beauté qui ne cessent d’évoluer.

À travers le temps, les critères et les habitudes beauté ont également changé. C’est le sujet de la série Damoiselle, diffusée à partir du 5 janvier 2022 sur TV5MONDEplus. Dans celle-ci, et sur un ton humoristique, Ambre Larrazet incarne des personnages féminins au fil des siècles.

De la Rome Antique en passant par la Renaissance pour arriver jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, la comédienne nous embarque pour des tutos beauté aussi drôles qu’étonnants, le tout chapeauté par Julien Magalhaes, instagrammeur et expert histoire qui, de son côté, a veillé au réalisme de la série.

Sur fond d’histoire et de façon ludique, Damoiselle sera l’occasion de revenir sur les tendances beauté féminines, à travers différentes époques. Des routines surprenantes que l’on a bien fait d’oublier : c’est ce qu’on va vous montrer.

Plus ça se voit, mieux c’est : le mantra make-up des Romaines

Sobre, non ? Pas vraiment. Extrait de Damoiselle sur TV5MONDEplus

Les romaines étaient de véritables make-up artist. Si le fameux contouring fait désormais partie de nos astuces beauté, à l’époque de la Rome antique, les femmes n’hésitaient pas à montrer qu’elles étaient fardées, sans lésiner sur le maquillage. Elles dégainaient un véritable arsenal de couleur allant du blanc au jaune en passant par le rouge.

L’une des tendances consistait à allonger ainsi qu’à brunir le sourcil afin de renforcer la petitesse du front. Par ailleurs, elles privilégiaient une broussaille bien uniforme avec le bon vieux monosourcil.

Les Romaines utilisaient également du rouge à lèvres, afin de rehausser leur teint blanc fait à partir du blanc de céruse. Pour cela, elles utilisaient du safran ou du coquelicot. Des produits faits maison, auxquels étaient souvent couplé du soufre, du mercure ou du plomb. Des compositions qui ne passeraient pas l’étape d’un contrôle sanitaire moderne. Heureusement que les temps ont changé !

Le front haut : LA tendance du Moyen Âge

On regrette la frange, non ? Extrait de Damoiselle sur TV5MONDEplus

La frange carrée bien épaisse et la fameuse mèche de côté ont forcément marqué notre adolescence. Qui n’a pas au moins une fois arboré ce diktat physique, parfois délicat à porter, avouons-le, mais ô combien tendance à 15 ans ?

Au Moyen Âge en revanche, les habitudes capillaires étaient loin d’être celles des cheveux sur le caillou, bien au contraire. L’une des techniques beauté du XVe siècle, appelée le front haut, consistait notamment à tirer les cheveux vers l’arrière du crâne et ainsi à dégager le front. Adopté par les femmes européennes, cette coiffure pouvait s’avérer dans certains cas, assez extrême puisqu’elle pouvait être amplifiée en épilant ou en rasant les cheveux du sommet du front, mais aussi les cils et les sourcils.

Bien dégagée derrière les oreilles, cette coiffure avait pour objectif d’attester de la pureté de la femme, à une époque où la religion joue un rôle de premier plan dans la société, telle une influenceuse du Moyen Âge.

Par ailleurs, sa justification n’en était que plus paradoxale, les femmes se pliant aux injections physiques que la spiritualité imposait, alors que l’Eglise interdisait toute transformation physique, car contraire aux mœurs.

La boisson à base d’or : le smoothie detox de la Renaissance

Durant la Renaissance, les femmes avaient une technique bien à elles pour se détoxifier de l’intérieur : des shooters d’or ! Si cette astuce beauté est depuis révolue, nombreuses ont été les femmes à utiliser cet élixir de jouvence, impulsé par Diane de Poitiers, la maîtresse d’Henri II. Cette dernière, à l’instar de ses followeuses, espérait qu’en buvant de l’or en faible quantité, chaque jour, elle parviendrait à retarder son vieillissement.

Or, cette quête de jeunesse éternelle lui aura finalement coûté la vie, ce métal précieux s’avérant particulièrement toxique.

Bien qu’aujourd’hui plusieurs entreprises cosmétiques incorporent dans certains soins antiâges des particules d’or, la digestion de ce métal a été bannie des coutumes esthétiques, car elle pouvait causer des troubles intestinaux, un amincissement des cheveux, le teint pâle ou encore une fragilité osseuse.

Comme quoi l’adage « belle et noble de l’intérieur » est loin d’être juste. On s’en tiendra donc à notre bon vieux jus de citron afin de se purifier les entrailles.

Bref, même si le XXIe siècle possède aussi ses propres diktats absurdes, on doit avouer que certaines tendances beauté historiques avaient de quoi faire peur. Les épisodes de la série Damoiselle n’auront de cesse de nous le rappeler, lorsqu’on découvre certains rituels de beauté complètement dingues.

Si vous voulez en apprendre davantage sur ces diverses tendances, sachez que ce show façon influenceuse Internet est disponible dès à présent sur TV5MONDEplus. L’occasion de s’amuser tout en revenant sur des événements historiques de façon ludique. Aaaah si tous les tutos beauté pouvaient être un peu plus comme ça !

Regardez Damoiselle dès maintenant

Cet article a été réalisé en collaboration avec TV5MONDEplus, plateforme de vidéo à la demande francophone gratuite, disponible sur application et tv5mondeplus.com

Damoiselle, une série produite par Taleseed et Et bim

Imaginée par Queenie Tassell (co-autrice et co-réalisatrice), Ambre Larrazet (interprète, co-réalisatrice, co-autrice) et Ambroise Carminati (co-auteur).

À lire aussi : Les produits de beauté à base d’or, ça vaut le coup ou c’est du marketing ?