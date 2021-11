Et si vous adoptiez la frange transparente ?

Même si la frange rideau garde sa place de choix dans le peloton de tête des tendances, une arrivée surprise de la frange transparente vient rafraîchir le paysage beauté du moment.

Très tendance dans les années 2000, la frange transparente et effilée refait son apparition en cette fin 2021. Vaporeuse, légère et surtout relativement facile à entretenir, elle offre à votre coiffure, cette petite touche de sophistication qui lui permet d’obtenir plus de mouvements.

Et si la frange transparente ne surgit que maintenant des limbes de la beauté, elle n’a pas pris autant de temps à rencontrer son succès en Asie, comme le raconte Yuki, coiffeuse et propriétaire des salons Gavert Atelier aux US :

« Les franges transparentes sont au coeur des tendances depuis quelques années en Asie, mais deviennent également lentement une tendance en Europe et aux États-Unis. Beaucoup de mes clients m’ont demandé une frange rideau plus tôt dans l’année et j’ai remarqué qu’après l’été j’ai reçu beaucoup plus de demandes concernant la frange transparente. »

S’essayer à la frange sans trop de risques

Très fine, la frange transparente est l’intermédiaire idéale si vous souhaitez vous essayer à la frange sans recueillir toutes les conséquences qui accompagnent ce choix (lourdeur au niveau du front, difficultés à l’entretenir…) Et pour cause : cette dernière ne doit pas recouvrir l’intégralité du front mais le laisser entrevoir pour obtenir ce côté souple et léger. Vous avez un petit front et vous vous demandez si cette coiffure pourrait convenir à la forme de votre visage ? Yuki vous rassure :

« En général, les personnes qui ont un front petit ou étroit n’aiment pas l’effet que la frange donne sur elles, mais la version transparente peut créer un effet doux et lumineux sur le visage. »

Une frange facile à entretenir

Contrairement à la frange rideau, la micro-frange ou encore la frange épaisse, cette version tout en transparence n’est pas difficile à entretenir soi-même. Pour la coiffer par exemple, pas besoin d’utiliser plusieurs outils , une brosse ronde et un séchoir suffisent amplement pour obtenir le côté bombé et vaporeux que l’on souhaite.

Pour la raccourcir, c’est pareil : on reste sur une technique relativement simple à reproduire chez soi. Pour ce faire, on s’arme d’une paire de ciseaux de coiffure, on coupe les mèches à la hauteur que l’on souhaite et on vient effiler les pointes tout en douceur en maintenant la paire à la verticale. Si vous avez un doute : rendez-vous chez le coiffeur et laissez faire le pro.

Nos inspirations

Crédits de l’image de une : @bescene.

