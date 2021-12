Ce site promet des dupes de célèbres produits skincare, mais qu’en est-il vraiment ?

Budget serré, produit en rupture de stock ou qui n’existe plus… Les raisons de vouloir trouver des dupes de cosmétiques sont nombreuses ! Un site propose de le faire pour nous, mais doit-on lui faire confiance ?

La vie des fans de skincare n’est pas un long fleuve tranquille. Entre les produits victimes de leur succès (c’est notamment le cas du fameux peeling rouge de The Ordinary, sold-out à chaque retour en stock), ceux qui sont annulés par les marques et ceux qui sont carrément trop chers pour être rachetés souvent, il y a de quoi s’arracher les cheveux.

Le site Skinskool propose de trouver des produits équivalents — et souvent moins onéreux — à nos soins préférés comme à ceux qui nous font de l’œil, en seulement quelques clics. Mais comment est-ce que ça fonctionne ? Et peut-on vraiment s’y fier ?

Un générateur de dupes skincare basé sur les listes INCI

Afin de réaliser ce générateur de dupes cosmétiques, les équipes de Skinskool ont scanné les listes d’ingrédients de plus de 32 000 références de soins pour la peau mais aussi de produits capillaires comme les shampoings et les masques cheveux.

Chaque ingrédient est ensuite analysé ; ceux qui sont similaires sont regroupés puis hiérarchisés en fonction de leur pertinence ainsi que de leurs fonctionnalités. Le type de produit est aussi pris en compte afin que l’algorithme ne propose pas un nettoyant visage alors qu’on cherche un dupe de sa crème de jour.

Pour trouver un équivalent à son produit préféré, il suffit de rentrer son nom dans la barre de recherche du site, puis de consulter le pourcentage de similitude des produits proposés par Skinskool.

J’ai fait le test avec la crème Protini de Drunk Elephant !

Crème aux popylpeptides Protini de Drunk Elephant, 65€

Voici les produits « équivalents » conseillés par le site :

La crème de nuit ACURE (29€), la crème apaisante Midnight Blue de Klairs (34,95€) et la crème anti-âge Legacy Youth Treatment de Lancer ($1,000) (vous avez bien lu) sont les trois soins qui, d’après Skinkool, se rapprochent le plus de la célèbre Protini. De petits pictos colorés indiquent d’autres informations intéressantes comme le caractère bio, végétarien, vegan ou bien écoresponsable du produit.

Bon, c’est super tout ça, mais est-ce que ça veut dire que la crème ACURE me donnera la même satisfaction et les mêmes résultats à 91% que ma Protini chérie ?

Pas forcément.

Skinskool, un générateur de dupes qui a ses limites

Skinskool se base sur la liste INCI des produits cosmétiques pour faire ses propositions de dupes. C’est une bonne idée, mais elle a ses limites : sur cette liste, et pour des raisons de propriété intellectuelle évidentes, la concentration des ingrédients n’est pas indiquée. Une information qui fait pourtant toute la différence.

En effet, deux crèmes peuvent parfaitement avoir les mêmes ingrédients (ou une liste très proche), mais si leur quantité au sein de la formule diffère, les deux produits n’auront rien à voir : la texture, la sensorialité et les effets sur la qualité de la peau ne seront pas les mêmes.

Les ingrédients qui pourraient être considérés comme problématiques de par leur caractère allergisant ou à cause de doutes concernant leur innocuité ne sont pas non plus indiqués, ce qui est pourtant une information très recherchée par les consommateurs et consommatrices.

Malgré ses limites, ce générateur reste un outil intéressant : il faut juste garder en tête qu’il ne remplace pas un test produit réalisé in vivo et que, si on a certaines exigences personnelles sur les produits qu’on applique sur sa peau ou ses cheveux, il faudra décrypter la formule des dupes proposés de son côté.

Crédit photo image de Une : Cottonbro sur Pexels