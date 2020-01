Calvin Klein sort son premier parfum éco-responsable et non-genré

Plus 2020 avance et plus j’ai l’impression qu’elle sera l’année du changement.

L’emoji drapeau transgenre arrive, la crème hydratante pour testicules a été inventée… Et les grandes marques de luxe se mettent au parfum éco-responsable et non-genré.

Calvin Klein sort CK Everyone, son premier parfum éco-responsable

CK Everyone, c’est la toute dernière nouveauté de Calvin Klein : une eau de toilette pas vraiment comme les autres puisqu’elle est composée à 79% d’ingrédients d’origine naturelle.

Même l’alcool qu’elle contient est dérivé d’ingrédients naturels !

Sa formule est également végane, et son flacon et son étui contiennent respectivement 10% et 30% de matériaux recyclés après usage. Ces derniers peuvent d’ailleurs être recyclés sans la pompe.

Tu pourras en plus retrouver un élastique réutilisable autour de la bouteille, en clin d’œil aux fameux sous-vêtements Calvin Klein car ce parfum sort en fait dans le cadre d’une collection de sous-vêtements et jeans unisexes.

CK Everyone, un parfum non-genré

Ce qui fait aussi de CK Everyone un parfum innovant, c’est qu’il est non-genré.

C’est-à-dire qu’il n’est ni labellisé « pour homme » ni « pour femme » et que sa fragrance est relativement mixte par rapport à ce qui se fait habituellement en parfumerie.

Sa pyramide olfactive est composée d’orange en note de tête (issue de l’huile essentielle d’orange bio), d’un accord de thé bleu en note de cœur et de bois de cèdre en note de fond.

Pour l’avoir senti, je trouve que ce parfum est le parfait équilibre entre une odeur qu’on pourrait qualifier de masculine et un parfum de femme. Ça sent le propre, j’adore !

L’eau de toilette CK Everyone est d’ores et déjà disponible en exclusivité chez Marionnaud et arrivera dans les autres parfumeries au mois de mars.

Son prix s’élève à une soixantaine d’euros les 100mL (variable selon les enseignes).

CK Everyone (100mL), Calvin Klein, 67,99€

Est-ce que ce parfum te donne envie ?

