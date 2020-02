L'affiliation sur madmoiZelle Cet article contient des liens affiliés : toute commande passée via ces liens contribue au financement de madmoiZelle. Cet article contient des liens affiliés : toute commande passée via ces liens contribue au financement de madmoiZelle. Pour en savoir plus, clique ici.

Si tu es passée à côté, ce dimanche 1er mars c’est la fête des grands-mères !

Quand j’étais petite, c’était l’occasion pour ma mamie de me préparer des crêpes (avec beaucoup plus de beurre que ne l’autorise la loi) et de passer la journée ensemble.

Aujourd’hui je n’habite plus à côté de chez elle mais je profite toujours de cette date pour rentrer passer le week-end en famille.

Afin de ne pas arriver les mains vides ce week-end, j’ai repéré 7 cadeaux que tu peux encore te faire livrer avant ce dimanche 1er mars et qui devraient faire plaisir à ta mamie.

7 cadeaux à offrir pour la fête des grands-mères

Mug mamie d’amour pour toujours à 12,90€ sur Etsy

Ok je commence par un basique mais vu les yeux humides de ma mamie quand je lui ai offert l’année dernière, je pense qu’il marche à tous les coups !

Diffuseur d’huiles essentielles Boopi à 42,90€ sur Nature&Découvertes

Hyper mignon et discret, ce diffuseur d’huiles essentielles devrait ravir ta mamie.

Coffret thés du Louvre à 28€ au lieu de 30€ sur Palais des Thés

Si ta mamie adooore le thé, ce coffret en promotion sur Palais des Thés est une bonne affaire !

Housse de couette à partir de 22,09€ au lieu de 33,99€ sur La Redoute

J’ai complètement craqué sur cette housse de couette qui je sais plaira tout autant à ma mamie.

Nappe imprimée à 19,99€ au lieu de 29,99€ sur La Redoute

Avec cette nappe tu vas replonger ta mamie dans les années 70.

Des activités à faire avec ta mamie pour sa fête

Pour finir je te propose deux idées d’activités que je trouve hyper cool à faire avec ta mamie (j’ai sélectionné Paris, mais tu pourras retrouver des activités dans toute la France).

Ces ateliers peuvent accueillir jusqu’à 8 ou 10 personnes ! Une bonne idée cadeau pour partager un super moment avec toute ta famille.

Réaliser sa bougie fleurie à 60€ sur l’Avant Gardiste

Confectionner son sac à main à 130€ sur l’Avant Gardiste

J’ai fait cette sélection de cadeaux en pensant aux goûts de ma mamie. Toutes les grands-mères sont différentes mais j’espère t’avoir donné quelques idées !

Et toi que vas-tu offrir à ta mamie ce dimanche 1er mars ?

