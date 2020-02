Enfin des culottes menstruelles dédiées aux 1ères règles !

En partenariat avec Elia lingerie (notre Manifeste)

Elia lingerie met en ligne un kit hyper complet qui t’accompagne pendant tes premières règles… ou qui accompagnera ta petite sœur, si tu cherches une idée cadeau !

Les culottes menstruelles d’Elia lingerie

Elia est une marque de lingerie menstruelle. Tous ses sous-vêtements, du tissage, à la découpe ou à la couture sont conçus en France.

Les produits sont fabriqués en fibres végétales bio, certifiée Origine France Garantie.

La zone absorbante des culottes de règles est en fibres d’eucalyptus, qui a des propriétés anti-bactériennes et neutralise les odeurs !

Ça permet de rester au sec dans sa culotte, et les bactéries n’ont pas le temps de se développer.

Une culotte à la fois pratique, jolie et écologique, puisqu’il s’agit d’une protection réutilisable ! C’est ça qu’on veut. (Enfin moi je veux ça, perso.)

Les culottes menstruelles pour ados d’Elia lingerie

Elia sort de nouvelles culottes de règles dédiées aux ados, déjà en ligne sur l’e-shop de la marque.

Et ça va beaucoup plus loin qu’une simple sélection de sous-vêtements !

La culotte en question s’accompagne d’un pack complet « Lili by Elia », qui vise à informer au mieux les jeunes filles dans cette période de transition qu’est la puberté.

Marion, l’une des créatrices, explique :

Le concept « Lili by Elia » est fait pour aider les jeunes filles à mieux vivre leurs premières règles, à comprendre ce qui se passe dans leurs corps.

« Lili by Elia » est un dispositif qui permet de traverser ses premières règles sereinement, le tout avec des produits made in France et bio.

Mais alors, qu’y a-t-il dans ce pack ?

Le kit premières règles « Lily by Elia »

Voici sans plus attendre de quoi est composé ce fameux kit Lili by Elia :

Une culotte menstruelle ultra absorbante, toute fine, avec une jolie broderie licorne colorée.

ultra absorbante, toute fine, avec une jolie broderie licorne colorée. Une trousse étanche à glisser dans un sac, pour y mettre une culotte de rechange propre, ou une utilisée en attendant de pouvoir la laver.

à glisser dans un sac, pour y mettre une culotte de rechange propre, ou une utilisée en attendant de pouvoir la laver. Un livret qui explique ce qu’il faut savoir sur les règles et comment bien vivre son cycle menstruel.

qui explique ce qu’il faut savoir sur les règles et comment bien vivre son cycle menstruel. Des accès gratuits, anonymes et sécurisés à la communauté Elia qui compte déjà plus de 15 000 membres.

Tu peux évidemment acheter tous les produits séparément !

Culotte menstruelle, 38,50€ / Pochette licorne, 6,50€ / Livret des Premières règles, 4€

En ce qui concerne la communauté Elia, ça se passe sur ce lien !

Quand je te dis que c’est complet, c’est complet.

La communauté Elia lingerie

La marque Elia propose aujourd’hui la première communauté en ligne qui permet d’échanger autour de sujets liés de près ou de loin aux règles.

« En plus d’offrir des protections hygiéniques saines et durables », les créatrices voulaient également « proposer un espace de discussion totalement sécurisé pour pouvoir poser des questions que l’on n’ose parfois pas poser à son entourage ».

Il s’agit d’un endroit où tu peux discuter anonymement et librement avec d’autres personnes qui vivent leurs premières règles ou les ont déjà vécues et peuvent te donner des conseils !

Alors, t’attends quoi pour foncer sur le kit Lily by Elia ?

