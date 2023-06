Boum : le nombre d’abonnés Netflix a explosé depuis la fin du partage de compte gratuit

Les jours suivant la mise en place de la restriction de partage de comptes, Netflix a connu une augmentation de 102 % par rapport aux deux mois précédents, avec une moyenne de 73 000 nouveaux abonnés en quelques jours.

C’était un pari, et il semble être réussi haut la main.

Depuis que Netflix a mis fin au partage de compte gratuit, son nombre d’abonnés a explosé, marquant l’une des plus grandes périodes de croissance de l’histoire de la plateforme.

Une augmentation de 102 % en quelques jours

Depuis le 24 mai dernier, les abonnés Netflix doivent payer un supplément de 5,99 euros sur le prix de leur abonnement pour partager leur compte en dehors de leur foyer. Tout porte à croire que les utilisateurs apprécient les contenus de la plateforme et sont prêts à payer pour avoir leur propre compte.

Ce phénomène, l’institut Antenna l’a mesuré, et le constat est sans appel : Netflix a gagné plus de nouveaux abonnés qu’il en a perdus. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les jours suivant la mise en place des nouvelles restrictions, Netflix a vu son nombre d’abonnés atteindre une augmentation de 102% par rapport à mars et avril.

Une période encore plus lucrative que les confinements

Chaque jour, ce sont en moyenne 73 000 nouvelles inscriptions qui ont été enregistrées sur la plateforme, avec un pic à 100 000 les 26 et 27 mai. Selon Antenna, Netflix a connu « les quatre plus grandes journées d’acquisition d’utilisateurs américains » depuis que l’institut étudie les abonnements à la plateforme en 2019.

Si cette augmentation marque une étape majeure de l’histoire de la plateforme lancée en France en 2014, c’est qu’elle dépasse même les chiffres enregistrés au mois de mars et avril 2020, période de la pandémie et des confinements.

