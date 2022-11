Black Friday : 10 doudounes en promo à prix cassé pour la Black Week

Si le Black Friday officiel est vendredi 25 novembre, les promotions et prix cassés ont déjà commencé : c’est la Black Week, jusqu’au 28 novembre. L’occasion de craquer pour des doudounes bien chaudes et moelleuses.

Officiellement, le Black Friday est le vendredi 25 novembre. Dans les faits, il démarre dès le vendredi 18 novembre et se terminera le lundi 28 novembre avec le Cyber Monday. C’est pourquoi vous croisez peut-être de plus en plus souvent l’expression Black Week pour désigner l’ensemble de cette période de promotions de fin novembre, où les commerçants publient des offres toujours plus alléchantes. Et comme l’industrie de la mode casse aussi ses prix, ça rend plus accessible certaines grosses pièces à chérir pendant des années, comme une bonne grosse doudoune bien chaude et moelleuse.

Comment choisir une doudoune avec duvet en plumes éthiques ou synthétiques

À vous de voir si vous préférez opter plutôt pour un duvet en plumes véritables ou synthétiques. Pour vous assurer qu’une pièce a été confectionnée sans qu’un animal ne soit plumé vivant, certaines certifications peuvent être des indicateurs éclairants, comme le Responsible Down Standard (RDS), cofondé en 2014 par l’ONG Textile Exchange ou le Global Traceable Down Standard (Global TDS) cofondé en 2015 par l’organisme de certification NSF International. Autrement, choisir une doudoune en duvet synthétique évite d’avoir à se poser des questions sur la souffrance animale.

Veste matelassée conçue pour courir — Lululemon — 114,00 € 168,00 €

Doudoune courte à capuche, zippée — Morgan — 97,50 € 130,00 € -25%

Doudoune courte à capuche zippée — Superdry — 143,99 € 179,99 € -20%

Doudoune longue avec ceinture et capuche — Esprit — 149,99 € 199,99 € -25%

Doudoune matelassée Idahow — Schott — 112,50 € 150,00 € -25%

Doudoune longue, plein hiver — Anne Weyburn — 74,25 € 99,00 € -25%

Doudoune matelassée à capuche — Levi’s — 187,50 € 250,00 € -25%

Doudoune anorak matelassé capuche — Mango — 39,99 € 69,99 € -43%

Doudoune courte col montant — Jjxx — 45,49 € 69,99 € -35%

Manteau Pack It Down long conçu pour les déplacements, en duvet responsable — Lululemon — 169 € 248,00 €

À lire aussi : Le Black Friday casse les prix de La Redoute : voici 13 pépites mode qui valent réflexion

Crédit photo de Une : La Redoute ; Lululemon.