Ce sextoy fait aussi lampe de chevet et on a hâte de refaire notre déco

Allier l’utile à l’agréable est désormais possible dans l’univers du plaisir ! La marque Biird présente son nouveau sextoy, un stimulateur clitoridien du nom de Namii qui fait aussi… lampe de chevet.

L’époque du bon vieux sextoy féminin caché au fond du tiroir est révolue ! Les femmes assument de plus en plus leurs désirs, au point de les exposer sur leurs tables de chevet.

Grâce à la marque Biird, les utilisatrices en quête de plaisir n’auront plus à craindre que l’on découvre leur petit secret coquin, loin d’être vilain. En effet, la marque de sextoys s’associe aujourd’hui à Jouissance Club pour créer une édition spéciale autour de son nouvel objet intime.

En plus de vous faire grimper au septième ciel en un temps record, ce stimulateur clitoridien, baptisé Namii, a également été imaginé comme une lampe de chevet. En somme, un objet moderne, connecté, et discret, qui devrait séduire de nombreuses personnes.

Avec Namii, discrétion garantie

Le design du Namii en fait un objet fascinant. En premier lieu, il est disponible en trois couleurs – vert menthe, pêche et lilas – et est fait d’une texture douce et moelleuse au toucher, qui devrait vous donner rapidement envie de le sortir de son socle magnétique pour l’utiliser.

Le sextoy/lampe de chevet Namii de la marque Biird. Crédit photo : Biird

Ce dernier permet de recharger le sextoy sans fil. Une fois posé, le stimulateur se transforme en lampe de chevet pour se fondre ni vu, ni connu, dans votre chambre, une spécificité de la marque. Sa forme moderne apporte une touche contemporaine à votre décoration, tout en garantissant sa discrétion. Car, si vous craignez que l’on remarque votre sextoy, vous n’aurez qu’à dire innocemment qu’il s’agit d’une lampe.

En revanche, lorsque vous voudrez vous abandonner au plaisir de l’orgasme, cette fonction permet de créer une ambiance tamisée et cosy. Un atout indéniable qui permet de créer une atmosphère sereine et relaxante au lit.

Un sextoy qui mêle plaisir et efficacité

Le Namii s’utilise aussi bien dans la chambre que dans la salle de bain. Crédit photo : Biird

Qui a dit que le plaisir n’appartenait qu’à la chambre à coucher ? Grâce à son étanchéité, le Namii peut aussi s’utiliser dans l’eau. Il est donc temps de vous faire couler un bon bain chaud, ou d’en profiter dans la piscine (après tout, c’est l’été). Des endroits parfaits pour offrir du plaisir à son clito grâce à ce sextoy dont le nom signifie, qui plus est, « vagues » en japonais.

N’ayez crainte en revanche de vous faire repérer. Si le pied que vous prendrez pourrait provoquer quelques remous, vous pouvez compter sur la discrétion du sextoy. Ses vibrations silencieuses permettent de passer en mode furtif, lorsque vous vous donnerez du plaisir.

Côté jouissance, le Namii offre deux types de sensations : vous pouvez choisir entre la vibration et ses cinq modes distincts, ou l’aspiration. Là aussi, plusieurs options. Celles qui voudront prendre leur temps pourront essayer l’aspiration plus légère, tandis que les personnes qui voudront grimper en intensité pourront directement passer au mode succion.

Le Namii est également accompagné d’une box signée Jouissance Club. Crédit Photo : Biird

Biird X Jouissance Club Biird et Jüne Pla, créatrice de Jouissance Club (un compte Instagram à presque un million d’abonné(e)s et un livre éponyme bestseller en Europe), ont associé leurs forces pour créer un coffret en une édition limitée contenant de nombreux accessoires pour accompagner le Namii. Ce coffret ultra désirable contient : Namii

Socle de charge

Collier

Marque-pages en métal

Autocollants Jouissance Club

Impression d’art

Guide du plaisir

Câble USB

Pochette Bénéficiez de 10 % de réduction sur la box Biird x Jouissance Club à 119 € grâce au code promo MADMOIZELLE

Le sextoy Namii de la marque Biird est aussi silencieux qu’étanche. Crédit vidéo : Biird

En plus d’être moderne et doux, le Namii est donc très efficace. Véritable couteau suisse des sextoys, il saura garantir discrétion et plaisir à ses utilisatrices. Deux atouts indéniables qui devraient vous faire voir ces objets autrement, mais surtout vous permettre de prendre votre pied.

Et comme si ça ne suffisait pas, et qu’il fallait encore vous expliquer pourquoi il s’agit du sextoy idéal, sachez que Biird collabore avec l’association One Tree Planted. Consciente de son bilan carbone, la marque a la volonté d’initier un cercle vertueux : pour chaque Namii acheté, un arbre sera planté en votre nom. Discret, performant, et éco-conscient… Il n’a jamais été aussi bon de se faire plaisir !

Namii est disponible en trois couleurs : lilas et pêche à 109 €, ou menthe dans l’édition Jouissance Club à 119 €. Profitez du code MADMOIZELLE pour 10% de réduction supplémentaire !

À lire aussi : Comment les vibrations nous mènent-elles à l’orgasme ? Un sexologue nous explique

Crédits photo : Photos tirées de la campagne Biird en partenariat avec Jouissance Club