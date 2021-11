Beyoncé sort un nouveau titre émouvant pour King Richard, peut-être avant l’arrivée d’un nouvel album ?

Beyoncé revient pour la première fois depuis l’année 2020 avec un nouveau single à l’occasion du film King Richard, qui raconte l’histoire de Richard Williams, coach de tennis et père des joueuses mondialement connues Vénus et Serena Williams.

Dans une balade émouvante, ce nouveau morceau intitulé Be Alive exprime la volonté de se battre pour ce qu’on veut, tout donner jusqu’au bout. Une philosophie de vie qui correspond parfaitement à la famille de Serena Williams !

Des paroles émouvantes et la magnifique voix de Beyoncé, que demander de plus ?

Un morceau poignant de Beyoncé pour King Richard

La voix de Beyoncé est, comme toujours, vibrante — elle provoque presque automatiquement des frissons. Les paroles de ce morceau sont poignantes et donnent envie de découvrir le film.

« Le chemin n’était jamais pavé d’or Nous avons travaillé et construit cela nous-mêmes »

Les rumeurs disent que ce nouveau morceau de Beyoncé, co-créé avec Dixson, sera peut-être nominé aux Oscars, car le film le sera certainement. Ça serait la première fois que Beyoncé obtiendrait un Oscar, malgré son beau travail sur le film Le Roi Lion.

Pour rappel, King Richard racontera l’histoire de la famille Williams, avec notamment Will Smith dans le rôle de Richard Williams, et sortira le 1er décembre en France. Serena Williams elle-même a déjà très hâte.

Bientôt un album pour Beyoncé ?

Beyoncé avait déjà prêté sa voix à la bande-originale du film Le Roi Lion sorti en 2020 et avait créée de vrais tubes comme le morceau Already en featuring avec Shatta Wale et Major Laze.

Depuis elle n’a rien sorti de nouveau… jusqu’à ce titre pour King Richard.

En ce qui concerne un nouvel album pour la Queen B, elle avait confié à Harper’s Bazaar en août 2021 qu’elle travaillait en studio depuis un an et demi et elle avait confirmé « Oui, la musique arrive ! ».

Alors on a plus que hâte !

Crédit photo : compte Instagram de Beyoncé et chaîne Youtube de Beyoncé