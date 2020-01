Les 7 titres phares de ma BDthèque idéale

Halalaaa il y a tellement de choses dans ma bédéthèque idéale!En tête de listepar Hubert et Kerascoët dont la beauté (huhuhu) me subjugue systématiquement.Ensuite à peu près tout ce qu'a pu faire Catherine Meurisse (avec une préférence poursans doute, mais vraiment toutes ses BD sont des trésors).de zidrou, pour l'originalité du format et la très belle histoire qui est racontée.de Julien Neel parce qu'elle m'a suivie de l'enfance à l'âge adulte.Pour celles et ceux qui aiment l'art:de Garcia et Olivares et la sériede Julie Birmant et Clément Oubrerie (qui ont aussi fait une BD sur Isadora Duncan qui est très bien).Dans le rayon féministe on trouve lesde Thomas Mathieu,évidemment, et lede la génialissime Mirion Malle.Pour rigoler lesde Boulet et pour pleurerd'Ai Yazawa.Et parmi les nouveautésde Tarmasz.Enfin bon. La liste pourrait continuer des heures durant...