5 associations de couleurs originales à tester en maquillage

Tu le sais, le maquillage, c’est pour moi un moyen d’explorer ma créativité et de jouer avec mon apparence ! J’aime tester de nouvelles textures, voir comment les produits s’harmonisent entre eux sur mon visage.

Et très récemment, je me suis mise à tester des associations de couleurs auxquelles je n’aurais jamais pensé auparavant, mais qui s’avèrent très jolies !

Je te les partage aujourd’hui pour te donner de l’inspiration. Pour info, je parle du maquillage des yeux parce que c’est bien entendu là où il est le plus facile de jouer avec différentes couleurs. here we go !

Associer le turquoise et le violet dans le maquillage

Pour tout te dire, c’est la youtubeuse Sananas qui m’a inspiré cette première association à laquelle je n’aurais sans doute jamais pensé moi-même.

Dans la vidéo dans laquelle elle présentait sa première collaboration avec Sephora Collection, elle portait un look magnifique : du violet sur toute la paupière mobile, et du bleu turquoise en ras de cils inférieurs.

Regarde par toi-même :

En voyant ce look, je me suis immédiatement dit « wow, j’aurais jamais imaginé que ça serait si joli », et je me suis empressée de le reproduire chez moi dès que j’ai mis la main sur sa fameuse palette.

Certes, on ne peut pas dire que cette association soit la plus passe-partout ni la plus discrète, mais elle a le mérite d’être originale et de mettre en valeur l’iris, qu’il soit marron, bleu, vert, ou noisette !

Mon conseil pour oser cette association :

Estompe le violet avec une teinte plus neutre sans le creux de paupière pour atténuer son côté « flash » : un taupe légèrement mauve, un vieux rose, un marron café-au-lait…

Les produits qu’il te faut pour tester cette association :

Associer le rose et le kaki dans le maquillage

Deux couleurs qui font définitivement bien ensemble et que j’associe régulièrement dans mes vêtements, ce sont le rose et le kaki.

Pour autant, je n’avais jamais vraiment pensé à les utiliser ensemble dans mon maquillage !

Ce n’est qu’en découvrant la nouvelle palette Mini Retro de Natasha Denona que j’ai réalisé à quel point ces couleurs étaient faites pour être associées sur les yeux !

Je trouve qu’elles donnent un côté très doux et printanier au regard, tout en sortant légèrement de l’ordinaire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ilpiccoloregnodelbeauty (@ilpiccoloregnodelbeauty) le 9 Mai 2020 à 1 :21 PDT

Mon conseil pour oser cette association :

Place le rose sur la paupière mobile, et estompe-le avec un kaki mat en creux de paupière. Ce dernier apportera un peu de dimension sans être trop foncé !

Les produits qu’il te faut pour tester cette association :

Associer le doré et le vert dans le maquillage

Si le vert est une couleur qui te fait un peu peur (c’est normal, moi aussi j’ai été traumatisée par une prof d’histoire qui portait du vert émeraude horrible sur les yeux), je vais essayer de te faire changer d’avis !

S’il peut en effet être un peu impressionnant, il peut assez facilement être adouci par le doré, qui est plus neutre mais qui n’enlèvera rien à son panache.

Récemment, tu l’as peut-être vu si tu regardes mes lives Instagram le mardi à 12h, j’ai réalisé un look dont je suis trop fière, à base de doré et de vert.

N’hésite pas à venir me suivre sur Insta (@lucie.nksz), d’ailleurs !

Moi qui avais tant de mal à porter du vert, ce look m’a vraiment fait changer d’avis, et j’aime beaucoup son petit côté Rio de Janeiro qui peut être bien moins intense selon les teintes de doré et de vert que tu choisis.

Mon conseil pour oser cette association :

Applique du doré sur toute ta paupière mobile, et estompe-le dans le creux de paupière avec un marron neutre pour l’adoucir légèrement.

Pour y aller doucement avec le vert, tu peux par exemple commencer par le concentrer le long de tes cils, comme un trait de liner, en l’appliquant avec un pinceau biseauté.

Tu peux même choisir un vert sapin très foncé pour t’habituer un peu à cette teinte, avant de passer à une couleur un peu plus voyante.

Les produits qu’il te faut pour tester cette association :

Associer le jaune et le fuchsia dans le maquillage

Je te l’accorde, le jaune et le fuchsia ne sont pas des teintes qu’on trouve dans toutes les palettes.

Et pourtant, elle se marient hyper bien, en apportant un effet « coucher de soleil » qui met parfaitement en valeur les peaux bronzées.

Selon ce que tu préfères, tu peux choisir un jaune plus ou moins orangé et un fuchsia plus ou moins rouge : tu ne peux pas te tromper, c’est joli dans tous les cas !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Huyen Ta (@huyen.yourbeautybuddy) le 29 Avril 2020 à 12 :21 PDT

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rayla (@raylamaybeauty) le 7 Avril 2020 à 11 :51 PDT

Mon conseil pour oser cette association :

Munis-toi d’un pinceau estompeur qui te permettra d’effectuer un joli dégradé entre ces deux couleurs !

À toi de décider si tu préfères placer le jaune sur ta paupière mobile, puis intensifier ton creux de paupière avec le fuchsia, ou au contraire avoir une paupière mobile fuchsia et le dégrader avec du jaune vers le creux.

Tu peux aussi concentrer le jaune dans le coin interne de ton œil pour lui apporter de la lumière !

Les produits qu’il te faut pour tester cette association :

Associer le gris et le bleu marine dans le maquillage

Pour la team couleurs froides, pas d’inquiétude, j’ai ce qu’il te faut !

Quand on parle de couleurs froides, on pense souvent à des teintes de taupe, de mauve, de bordeaux foncé, mais bizarrement assez rarement au gris !

C’est vrai que sur certaines personnes, notamment celles qui ont un sous-ton de peau chaud, le gris peut donner l’air un peu fatigué.

Mais comme je le répète souvent, en make up, il n’y a pas de règle absolue, tout est une question d’habitude !

Or, je trouve que le gris peut être super élégant, notamment lorsqu’il est associé au bleu marine.

Ce dernier marié à un gris clair apporte un côté « reine des glaces » que j’adore, et avec un gris plus foncé, c’est l’occasion de tenter une sorte de smokey un peu grunge qui sort de l’ordinaire !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par this is Feliz (@flzmrtnz) le 13 Mai 2020 à 12 :13 PDT

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Niharika Piplani (@niharikapiplanimua) le 15 Mai 2020 à 12 :45 PDT

Mon conseil pour oser cette association :

Comme pour le vert, tu peux commencer par appliquer le bleu marine en ras de cils supérieurs.

Si le foncé ne te fait pas peur, tu peux aussi appliquer le bleu marine sur toute ta paupière (en le diffusant bien avec un pinceau estompeur dans ton creux, bien sûr), puis ajouter du gris par dessus.

Le bleu apparaîtra en transparence du gris, et le résultat sera beaucoup plus subtil !

Les produits qu’il te faut pour tester cette association :

Alors, quand est-ce que tu te jettes à l’eau ? Partage tes associations de couleurs préférées en make up, ça m’intéresse !

