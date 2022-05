Appel à casting : Soyez la star d’un jour en participant à un shooting Madmoizelle x Monoprix Beauté

Madmoizelle et Monoprix Beauté organisent un shooting le 24 mai, dans les locaux du magazine, sur le thème des beautés atypiques. Cet appel à candidature est ouvert à toutes !

N’en doutez jamais, chacune d’entre vous possède une beauté singulière. Ce shooting a pour vocation de vous mettre en lumière, vous et vos petits soi-disant défauts que vous cachez peut-être un peu trop. Madmoizelle s’allie à Monoprix pour imaginer un shooting inclusif dans lequel trois lectrices viendront mettre en avant leurs singularités et affirmer leurs personnalités.

Nous vous accueillerons avec vos rides, vos cernes, vos tâches de rousseur, votre vitiligo, vos grains de beauté, et tout ce qui fait que vous êtes vous.

Mettez en avant votre différence et votre beauté, nous nous occupons du reste : au programme en plus du shooting, des interviews qui seront diffusées par un reel et un article, dans lesquelles vous aurez l’occasion de vous exprimer sur ce qu’est la beauté d’après vous, et sur votre rapport au corps.

L’objectif de cette prise de parole est de montrer au grand jour des profils souvent invisibilisés dans les shootings beauté. On ne le répétera jamais assez, il n’y a pas qu’un seul type de beauté et Monoprix nous accompagne dans cette belle aventure.

La beauté Monoprix s’affranchit des diktats éculés, pour la Beauty Week

Si vous êtes un client fidèle ou même que vous passez souvent devant leurs vitrines, vous avez déjà sûrement vu ou même avez pu profiter de cet événement qui revient deux fois par an chez Monoprix : la Beauty Week. Cette année, elle a lieu du 1er au 19 juin en magasin et sur la boutique en ligne Monoprix.fr.

Cette année, la Beauty Week met en lumière les pépites beauté de Monoprix avec des promotions pour tous, et vous fait découvrir les dernières innovations cosmétiques. Et il y en a pour tous les goûts : maquillage, soins visages, cheveux ou corps, et plein d’autres à découvrir.

Afin de rester précurseur dans le domaine de la beauté, Monoprix sélectionne des exclusivités novatrices qui prennent en compte les nouveaux usages des passionnées de beauté. Mais vous pourrez aussi découvrir tout un éventail de produits bio, vegan et naturel. Vous trouverez forcément votre bonheur, ou y découvrirez des trésors !

Le maquillage et les cosmétiques vus par Monoprix, c’est l’occasion de s’amuser avec son visage, de redessiner ses traits, de mettre en valeur ses particularités pour vous sentir belle et gagner en confiance en vous. Il n’y a pas de limite à ce que vous pouvez devenir !

crédits : Photo de RF._.studio provenant de Pexels

Comment participer au shooting ?

Pour participer au casting c’est très simple, assurez-vous au préalable d’avoir un pied-à-terre en région parisienne le 24 mai et d’être majeure ! Envoyer un mail à cette adresse [email protected] en mettant en objet : casting Madmoizelle x Monoprix et répondant aux questions ci-dessous :

Prénom et nom

Date de naissance

Numéro de téléphone

Adresse postale

Une photo visage en pièce jointe

Taille de vêtement haut/bas

Un petit texte de cinq lignes de présentation, en nous expliquant votre rapport à vos singularités.

La rédac a hâte de découvrir vos candidatures !

Crédits : Photo de Alexander Dummer provenant de Pexels

*Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à MADMOIZELLE, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées aux fins de participation au casting « Madmoizelle x Monoprix ». MADMOIZELLE pourra partager ces données avec Monoprix dans le cadre de la participation au casting. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

À lire aussi : L’acné, le regard des autres et moi