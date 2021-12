Ambiance country pour la saison 6 de Queer Eye, dispo le 31 décembre sur Netflix

Les Fab Five de Queer Eye sont enfin de retour sur Netflix et ils nous ont manqué ! Chaussez vos plus belles santiags, préparez votre boîte de mouchoirs pour la chialade, direction le Texas !

Commencez l’année 2022 avec ces cinq là, avouez qu’il y a pire comme programme ?

Kamaro, Tan, Jonathan, Bobby et Antoni sont de retour pour la saison 6 de Queer Eye, qui cette fois se déroule dans le Texas. Howdy Ho !

Que nous réserve la saison 6 de Queer Eye au Texas ?

Au programme, une professeure de danse country pas piquée des hannetons, une pâtissière en galère, un bal de promo à préparer, une jeune femme trans en quête de la reconnaissance de son père, un veuf prêt à retrouver le goût de la vie et plein d’autres personnalités hautes en couleurs que l’on entrevoit dans cette bande annonce révélée le 27 décembre 2021 qui nous a déjà fait monter une larmichette…

Sans oublier les mille punchlines à la minute signées Jonathan van Ness, les phrases mega inspirantes de Kamaro Brown (qui parfois sonnent un peu creux, soyons honnêtes), Bobby Berk le bricoleur qu’on ne voit jamais assez, Antoni Porowski et ses petits plats, et l’exigence implacable de Tan France en matière de mode.

Et tout cela bien sûr saupoudré de quelques hommes hétéros qui laissent enfin parler leurs sentiments pour la première fois de leur vie ! On s’en voudrait presque de passer à côté.

Vous avez hâte d’être au 31 décembre ?… Moi aussi !

Crédit photo : Netflix