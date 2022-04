Alerte coup de vieux : que devient le casting d’Une Nounou d’Enfer ?

Série phare des années 90, on s’est demandé ce qu’étaient devenus les actrices et les acteurs du show. Prêtes pour un bon dans le passé ?

Sortez les robes à paillettes, on va parler de LA nounou qu’on a toutes rêvé d’avoir dans les 90s : Fran Fine !

Et pour se mettre dans l’ambiance, hop, générique :

Qui ici a boulotté la série toute son enfance sur M6 et maté les éternelles rediffusions sur les chaînes du câble ? Oui, je crois pouvoir dire qu’on est un bon paquet à avoir suivi les affres de la plus cool des nounous. Mais du coup, le casting, il devient quoi depuis toutes ces années ? On a enquêté.

Fran Drescher dans le rôle de Miss Fine

Fran Drescher dans le rôle de Miss Fine dans « Une Nounou d’enfer »

Créatrice, réalisatrice, productrice et scénariste de la série à succès, Fran Drescher a interprété le rôle principal de Miss Fine avec brio. En 1996, elle avait même été nommée aux Golden Globes dans la catégorie meilleure actrice dans une série télévisée, ainsi qu’aux Emmy Awards.

Après la fin de la série Une Nounou d’enfer en 1999 (ça ne nous rajeunit pas tout ça), on a pu la revoir dans Du côté de chez Fran, Happily Divorced et plus récemment Indebted. En 2020, elle a pu également tenir un rôle dans Un Noël d’enfer, téléfilm acclamé par la critique.

Elle est également la voix américaine du personnage Eunice dans le film d’animation Hôtel Transylvanie 1, 2 et 3, et a fait quelques apparitions dans des séries à succès comme New York, section criminelle, Entourage ou Les Simpsons.

Côté vie perso, après avoir combattu un cancer du col de l’utérus et raconté son histoire dans un livre intitulé Cancer Schmancer, elle a lancé le mouvement portant le même nom, qui comprend une organisation caritative qui se bat pour le diagnostic rapide des cancers féminins.

Charles Shaughnessy dans le rôle de Maxwell Sheffield

Charles Shaughnessy dans le rôle de Maxwell Sheffield dans « Une Nounou d’enfer »

Que celle qui n’a jamais fantasmé sur Maxwell Sheffield me jette la première pierre (non en vrai ne faites pas, ça fait mal une pierre). En dehors de son physique so british absolument craquants pour toutes celles et ceux qui avaient des problématiques psychanalytiques pas tout à fait réglées, Charles Shaughnessy interprétait parfaitement ce bon con de Monsieur Sheffield. Mais sinon, il a fait quoi, après l’arrêt de la série Une Nounou d’enfer ?

Eh bien globalement, Charles a continué son petit bonhomme de chemin dans toutes les séries télé ou presque. On a ainsi pu le voir faire des apparitions dans Stargate SG-1, New York, unité spéciale, Veronica Mars, Mad Men, Hannah Montana, Mentalist, Les experts : Manhattan, Castle, Revenge, Modern Family ou encore Masters of Sex. Je m’arrête là, parce que son CV est plus long que ma bite (oui merci, je sais que je n’en suis pas pourvue, mais vous avez compris l’idée).

Côté vie perso, il n’y a que peu d’informations qui circulent, mais on sait qu’il a eu deux filles avec l’actrice Susan Fallender.

Nicholle Tom dans le rôle de Maggie Sheffield

Nicholle Tom dans le rôle de Maggie Sheffield dans « Une Nounou d’enfer »

Connue principalement pour son personnage de Maggie dans Une Nounou d’enfer, mais aussi pour son rôle dans les films Beethoven (mais siii, souvenez-vous, y avait un gros chien qui faisait que des conneries et bavait partout), Nicholle Tom a eu carrière faite de petits rôles dans de multiples films et surtout séries. Elle a pu être aperçue dans Esprits criminels, Cold Case : Affaires classées, Mentalist, FBI : Portés disparus, Castle, Gotham et Masters of Sex , mais aussi dans Princesse malgré elle, Saturn Returns ou encore The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde.

Côté vie perso, on ne sait pas grand-chose, mis à part le fait qu’elle a un chien assez moche. Mais qui suis-je au fond pour juger.

Benjamin Salisbury dans le rôle de Brighton Sheffield

Benjamin Salisbury dans le rôle de Brighton Sheffield dans « Une Nounou d’enfer »

Benjamin Salisbury avait le rôle de l’insupportable Brighton, le petit con par excellence. Bien trop gâté et mal fringué, il adorait faire iech sa grande sœur avec plus ou moins de subtilité. Mais à part ce rôle, il a fait quoi Benji ? Du côté de la caméra, pas grand-chose. Il a eu quelques apparitions dans des films comme Simone d’Andrew Niccol ou Red Zone de Lee Madsen et des séries telles que Promised Land, Magical Meow Meow Taruto et Numbers. Rien de bien foufou.

Mais notre bon Benji ne s’est pas laissé décourager par la vie, puisqu’il a entrepris des études de journalisme et est devenu le directeur des opérations du parc Universal Studios Hollywood. Une bien belle reconversion !

Et sinon, il a deux enfants, qu’il a eu avec Kelly Murkey, son ex-femme. On a pu le voir brièvement lors de la lecture virtuelle du pilote de la série Une Nounou d’enfer, qui avait été organisée quand on était toutes et tous confinés chez nous en 2020. Souvenirs souvenirs.

Benjamin Salisbury lors de la lecture du pilote de « Une Nounou d’enfer » en 2020

Madeline Zima dans le rôle de Grace Sheffield

Madeline Zima dans le rôle de Grace Sheffield dans « Une Nounou d’enfer »

La jeune Grace et son look de petite fille modèle ont marqué les esprits. Si son personnage, traumatisé par la mort de sa mère, pouvait émouvoir et attendrir, la carrière de son interprète, Madeline Zima, force l’admiration. Après la fin d’Une Nounou d’enfer, Madeline s’est vu offrir des rôles importants dans des séries comme Californication, Twin Peaks, Heroes, Vampire Diaries, Grey’s Anatomy, Ghost Whisperer et plus récemment dans la saison 2 deYou.

Côté films, elle a pu interpréter le rôle de Edie dans Scandale, mais aussi Bliss de Mike Cahill.

Lauren Lane dans le rôle de C. C. Babcok

Lauren Lane dans le rôle de C. C. Babcok dans « Une Nounou d’enfer »

C.C. Babcok, la terreur géniale d’Une Nounou d’enfer, n’a pas eu, suite à l’arrêt de la série, la carrière qu’elle espérait. Après avoir joué dans des petites productions comme Cutting Room de Joan Swanson ou Partners, elle a préféré quitter Los Angeles avec sa fille (qu’elle a eu pendant le tournage de la Nounou) et devenir professeur de théâtre à l’université de San Marcos.

Elle a préféré se tourner vers le théâtre en se produisant dans Les Monologues du vagin, The clean house ou House of several stories, et continue aujourd’hui d’être professeure de théâtre et d’art dramatique.

Daniel Davis dans le rôle de Niles

Daniel Davis dans le rôle de Niles dans « Une Nounou d’enfer »

Daniel interprétait le génial Niles, le majordome de Maxwell Sheffield. Ses rixes avec C.C étaient toujours à mourir de rire (oui bon, c’étaient les 90s, l’humour était différent à cette époque) et l’accent anglais de Daniel était si bon que tout le monde pensait que l’acteur était réellement natif du pays de la Marmite. Or non, du tout, c’est un bon américain.

Daniel, ayant initialement une formation de théâtre, est retourné à ses premiers amours à Broadway après la fin d’Une Nounou d’enfer. Mais il a quand même été vu dans des films comme Le Prestige de Christopher Nolan ou des séries comme Ugly Betty, Gotham ou Elementary.

Daniel Davis dans une interview sur la chaine YouTube de Joel Rheinberger

Et les autres acteurs d’Une Nounou d’enfer, ils deviennent quoi ?

Renée Taylor, la mère de Miss Fine, a été croisée dans quelques séries comme How I Met Your Mother, New York unité spéciale, Victorious ou 2 Broke Girls, mais aussi Happily Divorced, la dernière série de Fran Drescher.

Ann Morgan Guilbert était la fameuse grand-mère Yetta, personnage haut en couleur. On aurait toutes aimé l’avoir comme grand-mère ! L’actrice est décédée en 2014 d’un cancer à 87 ans.

Rachel Chagall alias Val, la meileure amie de Fran a, quant à elle, obtenu une nomination pour les Golden Globe pour son rôle dans Gaby, une histoire vraie.

La prochaine fois, on vous parlera de quelle série à votre avis ?

