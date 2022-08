adidas signe une collab’ inclusive avec le jeune créateur Thebe Magugu

Le jeune créateur de mode sud-africain Thebe Magugu (lauréat du prix LVMH 2019) signe une collab’ avec l’équipementier sportif adidas. En matières recyclées, les vêtements non genrés d’inspiration tennis vont jusqu’au 4XL.

Dans la petite scène mode, Thebe Magugu devient de plus en plus connu. Ce jeune créateur sud-africain et queer a remporté le prix LVMH (prestigieux concours de mode) en 2019 avec son style qui interroge les genres et les notions même d’identité, de résilience et de résistance. Depuis son studio installé à Johannesburg, il signe une nouvelle collab’ avec adidas, qui sortira le 15 août 2022. Cela devrait contribuer à le faire connaître à un plus large public et pour un prix plus accessible.

Thebe Magugu x adidas signent des vêtements de sport inclusifs

En résultent des vêtements de sport haute performance, principalement inspirés par le tennis pour le premier volet de sortie. Ils seront même portés par des joueurs professionnels comme Stefanos Tsitsipas, Felix Auger Aliassime et Daria Kasatkina (qui vient récemment de faire son coming-out), ainsi que la championne de tennis en fauteuil roulant Dana Mathewson.

Extrait de la collab’ Thebe Magugu x adidas.

Outre des vêtements de style aux matières techniques, en partie recyclés, des motifs colorés, graphiques et hypnotiques, la collab’ Thebe Magugu x adidas comportent également des maillots de bain couvrants, allant jusqu’à la taille 4XL. De quoi plaire à de nombreuses personnes, y compris les partisanes d’une mode modeste.

Comme si cela ne suffisait pas, cette collab’ sportive et mode comprend aussi des vêtements taillés pour la course à pied, le football, le cyclisme, la gym, qu’on peut évidemment détourner à sa sauce, ne serait-ce que pour chiller à la maison. Il s’agira d’un deuxième volet de cette sortie (ou drop, comme on dit dans le jargon mode), prévu pour octobre 2022.

Extrait de la collab’ Thebe Magugu x adidas.

Le tout se veut résolument gender-free, et a été conçu avec Unitefit, un système d’ajustement créé avec un éventail de tailles, de sexes et de formes à l’esprit.

Thebe Magugu explique ainsi ses inspirations, dans un communiqué relayé par le média WWD :

« Je suis infiniment inspiré par l’énergie des femmes de ma vie et l’héritage de ma terre natale. Réunir de telles histoires personnelles à travers le design et les mélanger avec les performances emblématiques et les pièces lifestyle d’adidas a été un processus incroyable. La collection célèbre vraiment toutes les influences positives qui m’entourent et un sens de la communauté qui est si important pour moi. J’espère qu’il inspirera le même sentiment de joie chez celles et ceux qui le portent. »

La collab’ Thebe Magugu x adidas sera disponible à partir du 15 août 2022 dans une sélection de points de vente physique et sur l’eshop d’adidas.

Crédit photo de Une : Thebe Magugu x adidas.