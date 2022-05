5 lieux mythiques de film où dormir en France

Sophie Marceau, Grace Kelly, Cary Grant, ou encore Jean Reno… Les longs-métrages se déroulant dans des lieux incroyables sont nombreux. Tour de France de ces hôtels de films cultes où vous pourrez y réserver une chambre, comme n’importe quelle star de cinéma !

Et si le temps d’une nuit, nous devenions la vedette du long-métrage de notre vie ?

A l’instar d’un décor de film construit de toutes pièces, un bel hôtel, est un endroit idéal pour échapper au quotidien. Depuis la nuit des temps, les réalisateurs y réservent des chambres pour y tourner des scènes mythiques, créant ainsi des lieux de pèlerinages pour nous, les fans.

Cap ou pas cap de passer de l’autre côté du grand écran pour une nuit insolite au coeur du 7ème art ?

1ère escale : direction Paris !

Une nuit dans la tour du Moulin Rouge

Au cœur de Montmartre, le Moulin Rouge, symbole incontournable de la Belle Époque, résiste au temps. Attraction « sulfureuse » des touristes, l’édifice flamboyant doit aussi sa popularité au film éponyme, réalisé par Baz Luhrmann en 2001.

Voulez-vous coucher… Là-bas ? C’est désormais possible grâce au programme « Only On » proposé par la plateforme de location Airbnb. La promesse est belle : un saut dans le temps, au XXème siècle plus précisément.

© Airbnb

Place à la découverte d’un boudoir inspiré de la Belle Epoque, notamment de l’année 1889, qui a été celle de la construction du moulin, ainsi qu’un toit-terrasse privé avec une vue incroyable sur Paris.

Et dans la formule de la nuitée, un bonus sympathique est proposé : une visite privée du Moulin Rouge, une rencontre avec la danseuse principale Claudine Van Den Bergh dans sa loge ainsi que d’une dégustation d’un repas français devant un spectacle de French Cancan...

© Airbnb

Malheureusement, Airbnb propose seulement 3 dates de réservation d’une nuit pour deux personnes, les lundis 13, 20 et 27 juin pour… Un euros symbolique la nuitée ! Les inscriptions ouvriront le mardi 17 mai à 19 heures sur l’annonce de location : attention, il faudra faire très vite !

© Airbnb

Immersion à bout de souffle dans l’Hôtel de Suède

Quittons le 18ème arrondissement, pour retrouver Notre-Dame… Qui n’a jamais rêvé de rejouer un film de Jean-Luc Godard ? L’Hôtel de Suède, qui se nomme désormais Les rives de Notre-Dame, a été le fameux décor du chef-d’oeuvre cinématographique A bout de souffle (1960).

Plusieurs scènes ont été tournées dans cet hôtel où Jean-Paul Belmondo passe son temps à fumer au lit avec Jean Seberg, qui tente de deviner si le gentleman la manipule ou non…

Pour un date très « Nouvelle vague » dans cet établissement quatre étoiles, il faut à peu près compter 200 euros pour une nuit. Certes, ce n’est pas donné, mais l’hôtel est parfaitement situé, face à l’Ile de la Cité, proche du quartier Saint-Michel, de la Sorbonne, ou encore du jardin du Luxembourg.

© Capture d’écran bande annonce A bout de souffle – Allo Ciné

Et si on rejouait Nikita à l’Hôtel Régina ?

Mettons le cap rue de Rivoli, dans le célèbre et très cher Hôtel Régina. Un lieu magique Art Nouveau qui a séduit de nombreux réalisateurs : plus de 100 films ont été tournés dans ce temple du luxe à la française.

En 1990, l’hôtel Régina devient le décor du célèbre film de Luc Besson, Nikita, accueillant en ses murs Jean Reno, Anne Parillaud et Jeanne Moreau.

Malheureusement, un pèlerinage cinématographique dans cet hôtel cinq étoiles coûte bonbon : le prix des chambres débute à 439 euros. Mais vous pouvez toujours opter pour un « afternoon tea » entouré de pâtisseries Ladurée, dans la jolie cour ombragée de l’établissement.

© Capture d’écran bande annonce Nikita – Allo ciné

2ème escale : sur les routes de France

Pour les fans de Hitchcock : bienvenue au Carlton !

Première étape incontournable sur la Côte d’Azur… On ne présente plus le Carlton de Cannes, splendeur Art déco, aux premières loges sur la célèbre Croisette.

En 1955, Alfred Hitchcock y pose ses valises et sa caméra pour y tourner La Main au Collet. C’est même sur la plage privée de l’hôtel que John Robie, alias Cary Grant, nage avec sa valise, et qu’il rencontre Frances, incarnée par Grace Kelly.

Une fois encore, il faut un certain budget pour réaliser ce « caprice » de star : les premières chambres sont affichées au prix de 319 euros. Mais comme dirait Hitchcock : « La vie ce n’est pas seulement respirer. C’est aussi avoir le souffle coupé. »

© capture d’écran Bande Annonce La Main au collet – Allo Ciné

A Cabourg, le Grand Hôtel fait sa « Boum »

Au Grand Hôtel de Cabourg, le mythe de la chambre 414 règne encore. C’est dans cet antre que le chef-d’oeuvre de Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, est né entre 1906 et 1922…

Cet hôtel a également inspiré de nombreux réalisateurs : de La Boum à Intouchables en passant par Le coeur des hommes. En 1980, les seules scènes tournées en dehors de Paris du film qui a révélé Sophie Marceau au cinéma, a été principalement tournée au Grand Hôtel de Cabourg. Rappelez-vous, c’était la virée entre Vic et son arrière-grand-mère Poupette (Denise Grey) pour retrouver Mathieu, l’amoureux de la jeune adolescente.

Aujourd’hui encore, il est possible de coucher dans la chambre de Vic et Poupette et même de manger à la célèbre table où Omar Sy installe François Cluzet dans les dernières minutes du film Intouchables. Comptez 300 euros pour une nuit au coeur de la Normandie.

© Capture d’écran Youtube

Cette escapade dans quelques lieux français qui ont marqué le grand écran est désormais terminée… Bien sûr, il vous faudra un certain budget pour, le temps d’une nuit, vous rêver en héroïne de long-métrage. Mais si comme moi, vous êtes déjà à découvert au 8 du mois, vous pouvez toujours vous remater votre film préféré, bien au chaud dans votre lit. Car finalement, on n’est jamais mieux que chez soi…

Image en Une : © Airbnb