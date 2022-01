5 astuces beauté auxquelles on n’aurait pas pensé toutes seules

Les pros du monde de la beauté sont des bibles d’astuces en tout genre pour nous faciliter la vie ! Voici cinq conseils qui ne vont clairement pas tomber dans l’oreille d’une sourde.

En beauté, l’évidence n’existe pas et les techniques plébiscitées aujourd’hui sont le fruit des tests (parfois hasardeux) d’hier. Eh oui : s’il est déconseillé d’appliquer du jus de citron sur son visage avant de s’exposer au soleil, c’est bien que quelqu’un a essayé… RIP.

Les professionnels du monde de la beauté (esthéticiennes, coiffeurs, coloristes, maquilleuses etc.) ont de solides bases liées à leur formation théorique mais aussi à leur expérience en salon, en institut ou en studio.

Alors quand ils et elles nous donnent un conseil, on peut leur faire confiance, surtout quand on n’y aurait jamais, ô grand jamais, pensé ! En voici cinq qui sortent un peu de l’ordinaire.

Utiliser le surplus de soin contour des yeux sur ses lèvres

La peau du contour de l’œil et la peau de la bouche ont plusieurs points communs : en plus de recouvrir les parties les plus mobiles du visage, elles sont dépourvues de glandes sébacées. Ce manque de lubrification naturelle les rend plus sujettes à la sécheresse et au vieillissement prématuré ; il est donc important d’en prendre soin, avec un focus particulier sur l’hydratation.

Pour chouchouter des lèvres de leurs modèles, les makeup artists ont l’habitude d’appliquer le surplus de soin contour des yeux sur la bouche. Une astuce intéressante qui, en plus de chouchouter cette peau extrêmement fine, permet de ne pas gâcher de produit.

Au magazine Allure, le dermatologue Howard Sobel explique :

« C’est une astuce que je recommande souvent aux gens qui me demandent quoi faire avec l’excédent de soin contour des yeux qu’ils ont sur les doigts. C’est bien de pouvoir utiliser un produit de plusieurs façons différentes, et les crèmes pour les yeux sont formulées pour éviter tout risque d’allergie ou d’irritation : il n’y a donc aucun risque à les utiliser sur la bouche. »

Crème yeux Kiwi Seed Oil d’Antipodes, 40€

Appliquer sa crème corps sur peau humide pour limiter la perte en eau

D’après le dermatologue Michael Kaminer, le meilleur moment pour enduire son corps de crème hydratante est à la sortie de la douche ! Il explique au site Skincare.com :

« C’est lorsqu’elle est mouillée que la peau est la plus hydratée, et la plupart des crèmes fonctionnent mieux sur une peau qui a déjà un bon taux d’hydratation. »

© Sora Shimazaki sur Pixels

Pour que ça fonctionne, la peau ne doit être ni trop mouillée ni trop sèche : s’il y a trop d’eau, la crème sera diluée, et avec elle sa capacité à former un film protecteur sur l’épiderme.

À l’inverse, si on y est allée un peu fort avec la serviette, ou qu’on a attendu trop longtemps après la douche, l’eau qui aura été absorbée par les couches supérieures de la couche cornée sera perdue. Eh oui, l’évaporation n’a pas le time.

Lait riche beurre de karaté 15% de L’Occitane, 25€

Utiliser un spray fixateur comme base de maquillage

Le spray fixateur de maquillage est un produit sous forme liquide qui sert à prolonger la tenue des fards sur la peau. Mais il peut aussi avoir d’autres vertus : anti-brillances, hydratant, apaisant, illuminateur… Il y en a pour tous les goûts !

La plupart du temps, il est conseillé de pulvériser quelques pschitts à la toute fin de sa mise en beauté, mais nombreux sont les pros qui l’utilisent aussi pour préparer la peau au maquillage, à la façon d’un primer (le côté flouteur en moins).

Lorsqu’ils sont appliqués avant le maquillage, les sprays contenant des agents hydratants aident le maquillage à mieux adhérer à la peau. Et pour les formules matifiantes, elles permettent d’éviter les brillances au cours de la journée, mais aussi que le maquillage ne se fasse la malle à cause de la chaleur ou de l’humidité.

Brume fixatrice au maracuja de Tarte, 28€

Mouiller son éponge à maquillage avec une eau de beauté

Afin d’obtenir une application homogène des produits (et de limiter leur absorption par l’éponge), les accessoires beauté de type Beautyblender doivent être plongés dans l’eau puis essorés avant d’être pressés sur le visage.

Si l’eau du robinet fait très bien l’affaire, les makeup artist la remplacent parfois par un hydrolat (rose, camomille, fleur d’orange etc.) ou par une eau de soin, notamment lorsque la peau des modèles montre quelques signes de fatigue et de déshydratation.

Eau florale de rose ancienne de Melvita, 8,50€

Utiliser un t-shirt en coton pour sécher ses cheveux

Sécher ses cheveux avec une serviette éponge classique est tentant (et pratique), mais on peut faire mieux pour la santé et la beauté de sa chevelure, et ça ne coûte pas forcément plus cher ! La coiffeuse des stars Jen Atkin a une astuce toute bête qui, en plus d’être accessible à toutes, permet de trouver une nouvelle utilisation à un vieux vêtement défraichi.

Elle confie au magazine Marie Claire :

« Je suggère toujours à mes clients de se sécher les cheveux avec un vieux t-shirt en coton au lieu d’une serviette en sortant de la douche car lorsqu’elles sont humides, les mèches sont beaucoup plus fragiles et sujettes à la casse et les fibres dures d’une serviette peuvent être trop agressives. »

Et si jamais on ne porte pas de t-shirt, la serviette en microfibre de son dernier road trip est une bonne alternative.

Crédit photo image de Une : Anna Tarazevich sur Pixels