30 % des femmes en âge de procréer déclarent ne pas vouloir d’enfants

Un sondage IFOP réalisé pour le magazine Elle révèle que 30 % des femmes en âge de procréer ne veulent pas d’enfants. S’il existe plusieurs raisons qui peuvent expliquer cette décision, la moitié d’entre elles considère simplement ne pas avoir besoin de donner naissance pour s’épanouir, ni l’envie d’assumer des contraintes parentales.

Les conséquences de la crise écologique et patriarcat

À travers ce sondage, le magazine Elle s’est penché sur les raisons qui poussaient ces 30 % de femmes à se détourner de la maternité. L’état du monde semble être un sérieux motif de dissuasion. 39 % des femmes évoquent les enjeux écologiques, 37 %, les crises politiques et sociales et 35 % la surpopulation. D’ailleurs, 44 % des femmes se déclarant très écologistes ne veulent pas d’enfants.

Cette étude s’intéresse également aux convictions et au bord politique de ces femmes. 48 % des partisanes EELV se déclareraient childfree, tout comme 39 % des femmes se considérant comme très féministes, tous bords politiques confondus. Du côté des partis conservateurs, elles sont au contraire une immense majorité à vouloir devenir mères.

Levée du tabou autour de la maternité

Cette étude met en lumière les conséquences de la crise écologique et du patriarcat sur le désir de reproduction des femmes. Plus les femmes sont confrontées à ces enjeux, plus elles sont conscientes des difficultés qu’ils feront peser sur une hypothétique maternité. Dont on sait aujourd’hui à quel point elle peut être aliénante.



Dorénavant conscientes que l’injonction, « c’est que du bonheur » est loin de se vérifier, les femmes sont de plus en plus nombreuses à réaliser que leur épanouissement personnel ne passe pas forcément par le fait de devenir mère. 43 % des 15-24 ans déclarent donc qu’avoir un enfant n’est « pas vraiment nécessaire » à leur bien-être.

Société hostile et conscience de la réalité maternelle, les raisons qui poussent de plus en plus de femmes à se détourner de la maternité sont nombreuses et complexes. Paradoxalement, il faut voir dans ces 30 % le signe d’une société qui évolue (très) doucement et qui permet à chacune d’assumer ses choix et suivre ses envies. Enfin.

Crédit photo image de une : Stockfour