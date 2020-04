3 façons d’utiliser un masque pour les cheveux

Depuis plusieurs mois, je me mets à apprécier de plus en plus les produits multi-usages.

Non pas que je me lasse de remplir mes placards avec des tonnes de produits, mais j’aime bien savoir qu’un achat peut avoir plusieurs utilisations, ce qui me permet de varier un peu au quotidien.

Je t’avais d’ailleurs écrit un article au sujet des produits de beauté pensés pour être multi-usages, mais je souhaitais aujourd’hui te montrer que même un produit basique comme le masque pour cheveux peut servir de différentes manières.

Le masque capillaire, quelle différence avec un après-shampoing ?

Avant toute chose, parce que peut-être que certaines personnes n’ont pas l’habitude d’en utiliser, rappelons à quoi sert un masque pour les cheveux.

Au contraire de l’après-shampoing qui est là pour « conditionner » les cheveux, à savoir les démêler et leur donner un aspect doux et brillant, le masque a pour but d’améliorer l’état de la fibre capillaire.

Comme tu le sais sans doute, un masque ne permet pas de réparer les cheveux à proprement parler, mais il peut aider à améliorer sa texture sur le plus long terme qu’un après-shampoing qui agit davantage en surface.

Si tu as les cheveux secs par exemple, appliquer un masque régulièrement sur tes cheveux permet de les nourrir et donc de les rendre moins rêches, plus souples, et de limiter les frisottis.

Utiliser un masque capillaire de façon « classique »

La première façon d’utiliser un masque pour les cheveux, et la plus classique, c’est après le shampoing.

Prends-en une noisette (ça ne sert à rien de trop en mettre), et répartis-le sur les longueurs essorées. Évite les racines afin de ne pas faire graisser ton cuir chevelu.

Si tu as la possibilité de les essorer à la serviette, c’est encore mieux parce que l’eau a tendance à combler les écailles des cheveux, ce qui empêche le masque de pénétrer la fibre capillaire.

Une fois le masque appliqué, attends quelques minutes (le plus longtemps sera le mieux), puis rince.

Cette utilisation est connue de beaucoup parce qu’elle est assez pratique et rapide (et qu’accessoirement, c’est ce qui est indiqué sur le flacon), mais elle n’est pas toujours la plus efficace pour nourrir les cheveux en profondeur.

Utiliser un masque capillaire sur cheveux secs avant shampoing

Comme je te l’ai mentionné plus haut, selon la porosité de tes cheveux, l’eau peut s’infiltrer dans leurs écailles ce qui limite la pénétration du masque, et donc son efficacité.

C’est pourquoi la façon dont j’aime utiliser mon masque, c’est en l’appliquant sur cheveux secs avant mon shampoing, comme un bain d’huile.

Ce que je fais, c’est que j’enroule ma tête dans une serviette chaude ou du cellophane, ce qui permet au masque de bien mieux pénétrer, et ce pendant plusieurs heures si j’ai du temps devant moi.

L’avantage, c’est qu’à l’inverse du bain d’huile, un masque est fait pour être facile à rincer, donc même pas besoin de vider une bouteille de shampoing sur ta tête pour enlever tout le gras, ça part tout seul !

Cette technique est pour moi la plus efficace, même si elle est plus ponctuelle (je te conseille de faire ça une fois par semaine max), et prend un peu plus de temps.

Utiliser un masque capillaire comme un soin de jour sans rinçage

L’entre-deux que j’ai trouvé et qui me plaît beaucoup, c’est d’utiliser mon masque capillaire comme soin de jour sans rinçage.

Si tu ne savais pas que les cheveux eux aussi pouvoir avoir une crème de jour, je t’invite à lire mon article à ce sujet !

L’idée est toute simple : appliquer une crème au quotidien (ou du moins régulièrement) sur tes cheveux secs sans rincer le produit.

Ça permet aux cheveux d’être protégés des agressions extérieures tout au long de la journée et d’être nourris un petit peu tous les jours.

Le plus souvent, des crèmes spécifiques sont vendues pour cet usage, mais il s’avère que même le masque capillaire le plus basique peut être utilisé de cette façon !

Pour le coup, je te conseille de n’utiliser qu’une très petite quantité de produit pour ne pas te retrouver avec les cheveux gras et tout poisseux.

Fais-le chauffer un peu en frottant tes mains l’une contre l’autre, puis applique-le dans tes cheveux en écartant les doigts comme s’il s’agissait d’un gros peigne.

Perso, je préfère l’appliquer quand mes cheveux sont encore légèrement humides après les avoir lavés, ça permet de mieux répartir la matière, mais ça n’est pas obligatoire.

Si tu as les cheveux très fins ou assez gras de nature, tu peux te focaliser uniquement sur le bout de tes pointes pour éviter de les alourdir.

Dernier conseil : pour ce type d’utilisation, privilègie un masque pour cheveux sans silicone qui aura tendance lui aussi à alourdir ta tignasse et à la rendre un peu plate.

Bien sûr, adapte la fréquence d’application à ton type de cheveux. Ça peut être tous les jours si tu as les cheveux très secs, bouclés ou crépus, ou bien après chaque lavage de cheveux (comme moi) si tu as les cheveux plutôt fins et plats.

J’espère en tout cas que tu testeras ces nouvelles façons d’utiliser ton masque pour les cheveux, et j’attends avec impatience tes retours dans les commentaires !

