4 recettes de masques maison pour le visage et les cheveux

Salut les moches confinées !

Covid-19 ou pas, the show must go on : les vidéos sont de retour sur Let It Glow ! Bienvenue chez moi, il y a un pack de lait dans le fond et des vêtements qui sèchent un peu partout, mais tu verras, on s’y fait.

Mes recettes préférées de masques maison pour le visage et les cheveux

Quoi de mieux pour faire passer le temps pendant le confinement que de se tartiner le visage et les cheveux de soins en tout genre ? Rien, définitivement rien.

C’est surtout l’occasion de fabriquer ses propres soins : avec deux ou trois ingrédients que tu pourras trouver dans tes placards ou ton frigo, tu peux obtenir un masque de qualité pour ton visage ou tes cheveux.

Je te propose donc dans cette vidéo 4 recettes de masques DIY adaptés à différents types de peaux et de cheveux.

Et on dit merci qui ? Merci Lucie ! Mais de rien, ça me fait plaisir.

PS : Pour retrouver les recettes que je réalise dans cette vidéo, ça se passe ici et ici !

Abonne-toi à Let It Glow !

Pour ne rater aucune de nos vidéos mode-beauté, abonne-toi à Let It Glow et active la cloche !

Rejoins-nous bébé Let It Glow, c’est la chaîne mode-beauté de madmoiZelle ! C’est 100% de plaisir et 0% d’injonctions, alors : Abonne-toi à Let It Glow ! Let It Glow, c’est la chaîne mode-beauté de madmoiZelle ! C’est 100% de plaisir et 0% d’injonctions, alors : Ta vie va changer, c’est prouvé par la science.

À lire aussi : Transforme tes pyjamas en 5 looks de jour qui claquent