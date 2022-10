10 autrices à découvrir ce week-end au salon du livre féministe

Vous ne le saviez peut-être pas, mais oui, il existe un salon du livre féministe ! Son édition 2022 réunira 35 autrices, et plus de 3 000 livres, à Paris, ce samedi.

Le samedi 22 octobre se tiendra la deuxième édition du Salon du Livre Féministe à Paris. Certains noms d’autrices invitées sont plus connus que d’autres. Mais on vous propose de découvrir 10 autrices dont vous n’avez peut-être jamais entendu parler !

Qu’est-ce que le salon du livre féministe ?

Créé par Julia Pietri, fondatrice des initiatives féministes Gang du clito et Merci Simone Club, le salon du livre féministe s’est tenu pour la première fois l’an dernier. Cette année encore, il sera accueilli à l’Espace des Femmes Antoinette Fouque, au 35 rue Jacob, dans le 6ème arrondissement de Paris.

Cet espace est chargé d’Histoire, puisqu’il s’agit d’un lieu phare du Mouvement de Libération des Femmes, qui a abrité dès 1973 une maison d’édition et une librairie des femmes, afin de faire avancer leurs droits.

Le salon du livre féministe ouvrira ses portes samedi 22 octobre de 10h à 13h, puis de 14h30 à 19h. L’entrée est gratuite, sur réservation.

Plus de 35 autrices sont attendues au salon pour rencontrer leurs lecteurs et lectrices et dédicacer leurs ouvrages.

Dans la liste, des noms reconnaissables immédiatement comme celui de Lio (Pop Model) ou encore de la romancière Isabelle Sorente (La femme et l’oiseau), l’animatrice radio Giulia Foïs (Je suis une sur deux), la comédienne Noémie de Lattre (Journal), la blogueuse Gaëlle Prudencio (Fière d’être moi-même), ou encore l’humoriste Rosa Bursztein (Les mecs que je veux ken).

Mais voici dix autres noms d’autrices à découvrir !

Maud Ventura

Maud Ventura a publié son premier roman Mon mari en 2021 chez l’Iconoclaste (lauréat du Prix du Premier roman). Il relate le psychodrame d’une femme passionnée par son mari, qui, lui, nourri des sentiments moins fougueux à son égard. Pendant une semaine, elle tient le journal incongru de ses pensées et de ses analyses.

Fabienne Brugère

Avec son essai Le peuple des femmes (Flammarion, 2022), co-écrit avec Guillaume Le Blanc, Fabienne Brugère enquête sur les pratiques et les voix des femmes dans le monde. Elle est notamment l’autrice de L’éthique du « Care », et On ne naît pas femme, on le devient.

Flore Cherry

Journaliste spécialiste en sexologie et en érotisme, Flore Cherry a sorti son premier roman en 2022 aux éditions La Musardine. Matriarchie explore un avenir dans lequel un parti féministe prend le pouvoir, en exploitant la faiblesse libidineuse des hommes.

Bouchera Azzouz

Dans son témoignage autobiographique Fille de daronne et fière de l’être (Plon, 2016), la militante féministe Bouchera Azouz rend hommage aux daronnes des quartiers populaires, et à la sienne tout particulièrement. « Ce qui m’a sauvé, c’est cet indéfectible lien façonné depuis l’enfance avec elle. […] Je me suis rendu compte à quel point c’était une erreur de vouloir être autre chose que ce que j’étais, une fille de daronne et fière de l’être ! »

Dali Misha Touré

À seulement 15 ans, Dali Misha Touré a écrit son premier livre, Confidences, suivi de plusieurs autres, publiés en autoédition. Le roman Cicatrices a été republié chez Hors d’atteinte en 2019. Elle y raconte l’enfance d’une jeune fille au sein d’une famille polygame, qui a choisi de canaliser dans l’écriture la violence qu’elle sentait grandir en elle.

Fia Maureen Kakou

Poétesse ivoirienne, Fia Maureen Kakou a publié son dernier recueil de poèmes, Mots de Feu, chez Better Call Julia en 2022. Elle décrit cet ouvrage comme des « lettres d’amour pour féministes poétiques », une invitation « à explorer la puissance féminine et à honorer la force de son féminin sauvage ».

Elisabeth Cadoche

Avec Anne de Montarlot, Elisabeth Cadoche a publié deux essais. Un premier sur Le Syndrome d’imposture, pourquoi les femmes manquent tant de confiance en elles ? Et plus récemment, En finir avec la rivalité féminine (Les Arènes, 2022). S’agirait-il d’un mythe inventé par les hommes ? Pourquoi la rivalité féminine est-elle taboue ?

Massoumeh Raouf

Journaliste iranienne et prisonnière politique du régime des mollahs, Massoumeh Raouf raconte dans Evasion de la prison d’Iran (Balland, 2022) son incarcération et son évasion en 1982. « Je n’ai passé que quelques mois dans les cachots des mollahs iraniens. Pourtant il me semble que j’y ai passé presque toute ma vie. Car toute ma vie s’est trouvée changée du fait de cette épreuve. »

Mona Messine

Biche est le premier roman de Mona Messine, publié en 2022 chez Livres agités. Dans ce récit écologiste et féministe, elle narre une partie de chasse dans laquelle tous les protagonistes se préparent : le chasseur, le chien, le garde-chasse et les biches. Mais l’une d’elles, justement, refuse la loi des hommes.

Sophie Dancourt

Journaliste et éditrice de presse avec le média digital « J’ai Piscine avec Simone », Sophie Dancourt est spécialiste de la question du vieillissement des femmes. C’est de ce sujet qu’elle traite dans Vieille, c’est à quelle heure ?! 50 ans, le nouvel âge d’or (Leduc, 2022), pour faire évoluer l’image négative que l’on a de cette décennie.

Retrouvez-les, ainsi que bien d’autres autrices, le samedi 22 octobre au 35 rue Jacob à Paris, de 10h à 13h et de 14h30 à 19h, sur inscription gratuite !

