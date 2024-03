Le Salon du livre féministe fait résonner la sororité ce samedi

Pour sa troisième édition, le Salon du livre féministe réunit ce samedi au Ground Control, à Paris, une centaine d’autrices. Au programme : des talks autour de thématiques comme l’empouvoirement ou la colère au féminin, mais aussi des dédicaces et des surprises. Un événement à ne pas manquer.

Chaque année, quand pointe le 8 mars, des événements se revendiquant féministes fleurissent un peu partout en France. Si certains sont évidemment largement opportunistes et à côté de la plaque (coucou les ateliers pour fabriquer son produit vaisselle et les promotions sur les soutien-gorges), d’autres ont heureusement à cœur de donner à mieux connaître celles qui, chaque autre jour de l’année, élargissent le champ des idées et des possibles.

C’est précisément le cas du Salon du livre féministe, dont l’édition 2024 se tiendra ce samedi 2 au Ground Control, à Paris.

Organisé pour la troisième fois par Merci Simone Club et Julia Pietri, la militante et autrice derrière le compte Instagram @Gangduclito, le Salon du livre féministe se veut être représentatif du féminisme dans toute sa diversité et célèbre celles qui, chaque jour, œuvrent pour les droits des femmes et manient la puissance des mots pour changer le monde.

Faire résonner les voix du féminisme le temps d’un week-end

Envie de savoir le beau monde que vous retrouverez en dédicace ce week-end ?

Le Salon du livre féministe a déjà dévoilé ses têtes d’affiches. Parmi elles, la comédienne Judith Chemla, autrice de Notre silence nous a laissées seules (éd. Robert Laffont), Lauren Malka, qui a signé il y a quelques mois le formidable essai Mangeuses, l’autrice (et ex-plume de Madmoizelle !) Taous Merakchi, la géniale illustratrice Tiffany Cooper, la metteuse en scène et actrice Andréa Bescond, les journalistes Florence Porcel, Morgane Giuliani, Claire Touzard, mais aussi les historiennes Mathilde Larrère et Éliane Viennot.

Des stands d’une vingtaine de maisons d’édition féministes sont aussi attendus, tandis que des conférences émailleront ces deux journées placées sous le signe du militantisme et de la sororité.

Voici un petit aperçu des talks qui vous attendent ce samedi 2 mars :

13h00 – 13h45

Les Femmes aussi ont le droit d’avoir faim de nourriture, d’argent, de savoir et de sexe

Avec Lauren Malka, autrice de Mangeuses, Annie Chemla, autrice de Nous l’avons fait : Récit d’une libération féministe, et Ludivine Gaillard, autrice d’Imparfaites.

14h00- 14h45

La sexualité féministe existe-elle dans la vraie vie ?

Avec Ivo Da Silva du compte Instagram Coeurnichons, auteur du F*ucking Guide du love, la journaliste Flore Cherry, autrice de Matriarchie, et Delphine Leclerc, autrice de Comment est-ce qu’on va recoudre ça ?

15h00-15h45

Cassons les codes de l’illustration jeunesse

Avec la star de l’illustration féministe, Tiffany Cooper. Grand entretien par Julia Pietri.

16h00-16h45

Et si on parlait de colère créatrice, que faire de ses blessures ?

Avec la réalisatrice et comédienne Andréa Bescond, autrice de Chatouilles et Une simple histoire de famille. Grand entretien tenu par Julia Pietri.

17h00 – 17h45

Plus écoutées mortes que vivantes, dénonçons les violences conjugales

Avec notre invitée Judith Chemla, comédienne et autrice de Notre silence nous a laissées seules. Grand entretien tenu par Julia Pietri.

18h00 – 18h45

Les Femmes aussi ont une Histoire.

Podcast en live avec Femme d’Avenir by Florence Grisi avec Laurence Faron, fondatrice de la maison d’édition jeunesse et féministe Talents Hauts, Aurore Evain, autrice et l’historienne Mathilde Larrère.

19h00 – 19h45

Les Femmes & la science fiction. Quelle place pour les femmes dans la science Fiction aujourd’hui ?

Avec Ketty Steward & Marie Dufour, libraire spécialisée en SF.

Place ensuite à partir de 20 heures à un showcase musical de la poétesse et chanteuse Fia Maureen Kakou, suivi d’un blind test musical et d’un DJ Set de DJ Verveine jusqu’à minuit et demi.

Envie de venir au Salon du livre féministe ? L’entrée est gratuite sur réservation. Pour prendre votre billet, ça se passe ici.

Salon du livre féministe 2024 Samedi 2 mars 2024 au Ground Control (81 Rue du Charolais, 75012 Paris), entrée gratuite de 12 heures à 20 heures. Réservation conseillée.

