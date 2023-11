BD, livre d’art féministe… : 3 livres illustrés à ne pas manquer ce mois-ci

Une fois par mois, Madmoizelle décrypte pour vous une sélection de livres à ne surtout pas manquer. Cette semaine au programme : Oh, elle parle. Quand les femmes sortent des tableaux, un livre d’art pour la jeunesse ; Les femmes musiciennes sont dangereuses, beau-livre qui remet au premier plan des artistes longtemps invisibilisées ; Jeanne Chauvin, la plaidoirie dans le sang, bande dessinée rendant hommage à la première femme avocate en France. Passage en revue !

Un livre d’art féministe pour la jeunesse

La naissance de Vénus par Botticelli ; Shot Sage Blue Marylin d’Andy Warhol ;Yeux Bleus d’Amedeo Modigliani ; L’Arlésienne de Van Gogh… : si ces tableaux sont très célèbres, les modèles qui se cachent derrière sont bien souvent de parfaites inconnues.

Ce beau livre surprenant, accessible dès 8 ans, mais précieux bien au-delà, sort douze d’entre elles de l’ombre et leur donne la parole. De la médecin de l’époque romaine à la peintre des années 90, elles racontent à la première personne leur vie, mettant ainsi en lumière la condition des femmes à travers les siècles.

Signé par l’artiste plasticienne Claire Zucchelli-Romer – à qui l’on doit tous les supers titres de la collection Mon premier tableau (Palette), pour faire découvrir l’art aux enfants dès 3 ans ! – et par l’historienne d’art Nathalie Dargent, cet album est bluffant par la proximité qu’il instaure entre les lectrices, lecteurs et ces modèles. Le récit de leurs existences, dont le format est à cheval entre le journal intime et le portrait, est porté par une plume fraiche et sacrément vivante qui rend le propos très facilement accessible.

Ce documentaire fiction est aussi un bel objet animé par un jeu de découpes graphiques aussi réussi qu’élégant. Chaque héroïne bénéficie de deux doubles-pages ; sur la première, la découpe de profil sur le tableau isole le visage du modèle, sur la seconde l’œuvre est présentée en entier. En bref, un livre époustouflant pour aborder l’art différemment !

*Oh, elle parle. Quand les femmes sortent des tableaux par Claire Zucchelli-Romer et Nathalie Dargent, Milan, 18€

Un beau-livre dans la collection « Les femmes qui… »

Cet ouvrage – aux allures de parfait cadeau de Noël ! – est une excellente porte d’entrée vers la collection « Les femmes qui », dirigée par Laure Adler chez Flammarion. Devenue culte, elle rassemble une dizaine de titres parmi lesquels Les femmes qui écrivent vivent dangereusement (premier tome datant de 2007), Les femmes de pouvoir sont dangereuses (2020) ou, dernièrement, Les femmes artistes sont de plus en plus dangereuses (2022).

Ce nouvel opus, Les femmes musiciennes sont dangereuses, signé par Annie Coste Vassas, remet au premier plan des artistes longtemps invisibilisées ou réduites à des Muses, façon poupées sexualisées, « serviles et bienfaitrices ». De Sapho de Mytilène (630 à 570 avant notre ère), musicienne et poétesse grecque novatrice à Lizzo, en passant par Aretha Franklin, Clara Wieck Schumann, Amy Winehouse, Marie Jaëll, Nina Simone, Sister Rosetta Tharpe ou encore Björk ; on se plonge dans le parcours de femmes iconiques ou inconnues qui ont bien souvent dû surmonter des montagnes d’obstacles pour arriver à faire exister leur talent dans un univers encore tellement masculin.

On ne saurait trop vous conseiller d’écouter, pendant la lecture, la playlist fournie avec l’ouvrage qui est une mine de découverte et une merveille d’éclectisme. On en prend plein les oreilles, mais aussi plein les mirettes puisque, pour ne rien gâcher, ce beau livre est illustré de dizaines de tableaux et de photos.

*Les femmes musiciennes sont dangereuses, par Annie Coste chez Flammarion, 168 pages, 29,90€.

Une bande dessinée

Si elle a défrayé la chronique au XIX -ème siècle et changé durablement la vie des femmes, peu de gens se souviennent encore aujourd’hui de Jeanne Chauvin. Pour la première fois, une bande dessinée rend hommage à celle qui fut la première femme de France à avoir exercé le métier d’avocate, réussissant à s’extraire du carcan patriarcal de l’époque.

Signé par Aurélie Chaney, ancienne avocate du barreau de Paris et l’illustratrice Djoina Amrani, Jeanne Chauvin la plaidoirie dans le sang (Marabulles) retrace le destin de cette incroyable figure de la lutte pour l’émancipation des droits des femmes.

Depuis 1886, où elle se lance corps et âme dans des études jusqu’alors réservées aux hommes, à l’année 1907 qui voit la promulgation de la loi du 13 juillet 1907 sur le libre salaire de la femme mariée, qu’elle a rédigé avec les militantes de l’association l’Avant-Courrière : on plonge dans les combats de celle qui a ouvert la profession aux femmes malgré les attaques et critiques.

Dodue et très esthétique, cette bande dessinée fouillée se dévore d’une traite !

*Jeanne Chauvin, la plaidoirie dans le sang, par Aurélie Chanet et Djoina Amrani, Marabulles, 23,95€.

