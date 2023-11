Comment le livre Visibles ! va vous faire découvrir des figures noires qui ont fait l’histoire de France

Comme son titre l’indique, le livre « Visibles ! Figures noires de l’histoire de France », coécrit par Binkady-Emmanuel Hié et Léo Kloeckner, compile 40 mini-biographies très accessibles de personnalités qui ont fortement marqué le pays de leur vivant, sans forcément qu’on s’en souvienne aujourd’hui. Heureusement, l’artiste Aurélia Durand les a illustrées pour contribuer à les rendre éternelles à travers ce livre. Interview express.

Si l’on vous demande de citer des personnalités noires qui ont contribué à l’histoire de la France, saurez-vous dépasser les doigts d’une main ? C’est face au triste constat de l’invisibilisation de ces figures que Binkady-Emmanuel Hié (fondateur de Norme, agence de conseil, management et de création en diversité et inclusion) et Léo Kloeckner (professeur agrégé d’histoire-géographie) ont co-écrit l’ouvrage Visibles ! Figures noires de l’histoire de France paru le 18 octobre 2023 aux éditions Stock. Pour dynamiser les courtes biographies déjà très accessibles des 40 personnalités du XVIIe siècle à aujourd’hui qui composent le livre, Aurélia Durand a réalisé de magnifiques illustrations. Cette artiste multidisciplinaire (illustration digitale pour des livres, médias, campagnes de pub, animation 2D, et autres fresques urbaines) a travaillé pour des entreprises comme adidas, Nike ou Google, et des artistes comme DJ Snake ou Sônge. Déjà autrice de plusieurs livres (dont This book is Anti-racist, écoulé à plus de 450 000 exemplaires et traduit en 6 langues), Aurélia Durand veut porter à travers son art des messages anti-racistes et sur la diversité. C’est pourquoi Madmoizelle a voulu lui poser quelques questions sur son implication dans Visibles !.

Binkady-Emmanuel Hié, Aurélia Durand, et Léo Kloeckner sont les personnes à l’origine du livre Visibles ! Figures noires de l’histoire de France, publié aux éditions Stock le 18 octobre 2023. © Capture d’écran Instagram.

Interview d’Aurélia Durand, illustratrice du livre « Visibles ! »

Comment est né le projet du livre « Visibles ! » et pourquoi avez-vous accepté d’y participer ?

Binkady et Léo se connaissaient déjà, ils avaient travaillé sur le livre un an avant de m’avoir contactée. Une connaissance leur a recommandé mon travail. J’ai travaillé quatre mois sur l’ouvrage, j’ai produit 40 portraits en très peu de temps, mais le projet me plaisait tellement, c’était mon rêve de participer à un livre comme ça.

Connaissiez-vous la plupart des figures noires présentées dans l’ouvrage avant d’avoir à les dessiner ? À votre avis, pourquoi la plupart d’entre elles sont si méconnues ?

Je ne connaissais pas la plupart de ces figures avant d’avoir travaillé dessus. J’ai découvert en dessinant ces femmes et hommes qui ont fait l’histoire de France. Ce qui est génial avec mon travail, c’est que je m’instruis en faisant quelque chose qui me passionne. Ces figures ne sont pas connues parce que l’histoire de France se base que sur des personnes blanches. Mais les choses vont changer car les Français·e·s deviennent de plus en plus métissé·e·s.

La chanteuse et comédienne martiniquaise Jenny Alpha (1910-2010) fait partie des figures dépeintes dans Visibles !

Arrivait-il souvent qu’on n’ait pas de traces des visages des personnalités en question et que vous ayez dû les imaginer ?

Pour certaines figures qui ont vécu avant l’ère de la photographie, il y avait peu d’images d’elles [comme Anne Mousse, 1668-1733, première femme et sans doute la troisième personne née sur l’île Bourbon, devenue depuis La Réunion, surnommée « la grand-mère des Réunionnais » et qui ouvre l’ouvrage, ndlr]. Donc j’ai utilisé les textes écrits sur eux pour le représenter. La puissance du dessin réside dans mon imagination.

Certaines personnalités que vous avez illustrées sont encore vivantes. Est-ce que les dessiner vous impose une pression supplémentaire ?

Il y a 5 femmes qui sont encore en vie : la mannequin Fidelia, l’ancienne speakerine, romancière, actrice et chanteuse Sylvette Cabrisseau, la cinéaste Euzhan Palcy, l’écrivaine Maryse Condé, la femme politique Christiane Taubira, et l’athlète spécialiste des courses de haies Marlène Canguio. Je ne me mets pas la pression, j’ai mon style de dessin, je les représente comme je les vois.

La grande autrice et intellectuelle guadeloupéenne Maryse Condé (née en 1937) fait partie des figures racontées dans Visibles !

En quoi est-ce qu’un livre pour petit·e·s et grand·e·s selon vous ? Quelles en sont les qualités qui peuvent plaire aussi bien aux adultes qu’aux enfants ?

C’est un livre pour le grand public, accessible à tous. Le dessin rend le livre ludique et fait appel à l’imagination. Les personnages sont dessinés avec mouvements, ils sont dynamiques et dégagent des ondes positives.

Pouvez-vous citer 3 femmes que vous ne connaissiez pas avant d’illustrer ce livre dont le parcours vous a particulièrement inspirée ?

Lumina Sophie, elle s’est battue contre l’esclavage, c’est une femme forte qui a pris des risques pour changer le monde dans lequel elle souffrait.

Alice Mathieu-Dubois, était une femme noire médecin, c’est une figure qu’on ne voit pas souvent dans les films des années 50.

Andrée Blouin est une activiste qui prenait des risques, j’aime voir des femmes noires prendre la parole devant les foules, ça me donne l’envie d’air plus courageuse et de le faire moi aussi.

En quoi ce livre peut-il participer à faire mieux connaître les figures noires ?

C’est un livre pour la culture générale pour que tout le monde sache que l’histoire de France s’est faite avec des personnes de tous horizons, elle n’est pas limitée à un seul genre de personnes avec tel statut social ou genre. C’est un livre pour inspirer les jeunes personnes issues de minorités à se lancer et être courageuses pour entreprendre. Et c’est aussi un livre pour les personnes blanches pour qu’elles deviennent des alliées contre le racisme.

Visibles ! Figures noires de l’histoire de France, co-écrit par Binkady-Emmanuel Hié et Léo Kloeckner, illustré par Aurélia Durand

Écoutez Laisse-moi kiffer, le podcast de recommandations culturelles de Madmoizelle.