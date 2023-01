Il y a effectivement eu une histoire d’amour sur le Titanic, et elle est magnifique

Tout le monde le sait, Jack et Rose sortent de l’imaginaire de James Cameron. Mais une scène touchante s’inspire d’un vrai couple, voici lequel.

Publié initialement en décembre 2017

En 1907, un homme nommé Joseph Bruce Ismay a lancé l’initiative de construire un paquebot nommé Titanic, avec des compartiments étanches, afin que le navire soit un maximum sécurisé en cas de rentrées d’eau.

(Là, c’est le moment où tout le monde sort : « Ça a bien marché ! »)

Évidemment, la suite, tu la connais trèèèèèèès probablement (alerte… spoiler ?), le navire a fait naufrage après que la coque a heurté un iceberg (c’est le méchant de l’histoire), et comme il n’y avait pas assez de canots de sauvetage à bord, un millier de personnes s’est noyé.

Grosse ambiance.

L’histoire a inspiré James Cameron qui en a fait un film (ah ouais ?), mais avant tout une romance.

La lovestory Jack/Rose est peut-être à l’origine d’une pure fiction, mais comme on peut s’en douter, il y avait de vraies relations amoureuses à bord du Titanic.

Dont celle de ce couple qu’on connaît aujourd’hui.

Le couple qui avait décidé de mourir ensemble sur le Titanic

Vous rappelez-vous de cette scène ?

Vous pouvez cliquer, cela vous dirigera directement au moment propice. Personne n’a envie de (re)subir l’intégralité de ces 2:53 douloureuses.

Le moment où l’on voit les deux personnes âgées côte à côte dans un lit, attendant que la vague les emporte, est en fait inspiré d’une histoire vraie.

En 1912, quand la catastrophe se produit, Isidor Straus et Rosalie Ida Straus étaient deux passagers logés dans l’un des compartiments les plus aisés du paquebot, car Isidor était membre du Congrès américain et copropriétaire d’une enseigne nommée Macy’s.

D’après cet article de LADbible, le couple était marié depuis une quarantaine d’années et rentrait en Amérique après un séjour en France.

Quand le drame se produisit, Ida aurait refusé de prendre place sur un canot, préférant rester avec Isidor qui se chargeait d’aider les autres passagers et passagères et de tenter de sauver un maximum de vies.

Quant à Isidor, son statut particulier lui aurait également permis de trouver une place, mais celui-ci aurait préféré rester auprès de ses congénères et donc ne pas s’enfuir.

Isidor et Ida Straus

À l’heure d’aujourd’hui, les deux amants possèdent chacun•e leur Wikipédia (celui d’Ida dont vient la photo et celui d’Isidor), afin d’en savoir un peu plus sur leur personne et leur histoire.

Une chose est sûre : me voilà touchée en plein cœur, surtout que la scène ci-dessus m’avait profondément marquée et me marque encore à chaque fois.

À lire aussi : Dans Titanic, « un seul pouvait survivre » : James Cameron le prouve avec une étude scientifique