Votre brushing a son nouvel allié : la brosse lissante GHD Glide est à moins de 100 euros

Pour tous ces matins où l’on n’a pas le temps et qui se finissent en mode gros cache-misère avec les cheveux attachés toute la journée, la brosse lissante vous promet un super look en quelques secondes.

Il existe une multitude de solutions pour parfaire son brushing. Fer à lisser, fer à boucler, ou encore la bonne vieille technique du sèche-cheveux et de la brosse : tous les moyens sont bons pour sublimer sa coiffure. Le soucis, c’est que ressortir de sa salle de bain avec une coupe de pro, ça nécessite du temps et de la souplesse !

Pour faire l’impasse sur la gymnastique matinale que demande votre fer à lisser et dire adieu aux frisottis, la brosse lissante est là. Si vous êtes du genre pressé, ce petit appareil va vous changer la vie : en un coup de main, il va démêler et lisser votre chevelure.

La brosse lissante va prendre soin de vos cheveux et leurs offrir le look qu’ils méritent, mais il est impératif de les protéger de la chaleur pour éviter de vous retrouver avec trois poils sur le caillou !

Dans la liste des avantages, son petit format se place juste derrière son efficacité et sa rapidité. Elle est facile à ranger et transporter ou vous voulez. Une petite retouche entre deux rendez-vous ou pendant vos vacances ? La brosse lissante ne prend pas de place !

Il est tout de même important de préciser que la température d’une brosse est beaucoup plus faible que celle d’un fer à lisser. Si vous avec les cheveux très bouclés, frisés ou crépus, la brosse lissante n’est pas la meilleure solution.

Tentée ? Pour redonner de l’allure à votre brushing et changer votre quotidien capillaire, la brosse lissante GHD Glide est à -33% sur Amazon !

Qui n’a jamais connu un bad hair day ? Ces matins où quoi que l’on fasse, peu importe les soins et les coups de peigne, vos cheveux prennent le dessus et décide de faire comme bon leurs semble ?

Pour lutter contre ces réveils où on a envie de s’arracher la tête, GHD a imaginé des produits visant à vous faire passer au Good Hair Day.

La brosse GHD Glide va apprivoiser vos cheveux indisciplinés et respecter votre cuir chevelu. En un rien de temps, elle vous promet de coiffer et lisser vos cheveux pour sublimer votre brushing. Cette brosse vous propose un lissage simple — pour les cheveux les moins lisses, elle ne pourra pas les rendre raides comme des baguettes ! Votre chevelure conservera quelques ondulations naturelles.

Elle possède des picots courts et longs pour coiffer de grosses mèches et obtenir un lissage souple et naturel. Petit bémol : malgré ses picots, la GHD Glide n’est pas la plus efficace pour démêler les très gros noeuds. Et contrairement à d’autres modèles, cette brosse ne s’utilise que sur cheveux secs.

Elle chauffe en moins de 30 secondes pour une température qui va jusqu’à 185°C. La chaleur se diffuse uniformément pour une chevelure douce et en bonne santé. Exit les frisottis et les cheveux électriques, la GHD Glide vous promet un mouvement et une vitalité naturelle. Sa technologie ionique et son revêtement en céramique vous offrent douceur et protection contre les surchauffes.

Petit plus pratique pour les têtes en l’air : un mode veille s’active automatiquement si la brosse est inutilisée pendant une heure !

La brosse lissante GHD Glide en bref

Des picots longs et courts pour coiffer et lisser des grosses mèches

Un résultat souple et naturel en quelques secondes

Chauffe en moins de 30 secondes jusqu’à 185°C

Un mode veille qui s’active automatiquement

La brosse lissante GHD Glide est à -33%

Amazon vous offre -33% sur cette brosse lissante GHD Glide. Elle est disponible dès aujourd’hui et jusqu’au 18 novembre pour 99,99€ au lieu de 149€.

