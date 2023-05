Voici les 3 règles du Uno que tout le monde zappe, tut-tut les tricheurs

Est-ce que vous connaissez vraiment les règles du Uno, ou est-ce que vous balancez des +4 comme si demain n’existait pas ?

Il y a des choses avec lesquelles on ne déconne pas dans la vie, à commencer par les règles pour jouer dignement et correctement au Uno. Le Uno, c’est LE jeu qui met tout le monde d’accord ou presque. Oui parce qu’il y en a toujours une ou deux personnes qui adorent dire « ah nan, moi j’aime pas le Uno ». Bah allez déguster vos aïeuls, s’il vous plaît.

Mais savez-vous réellement jouer au Uno, comme des pros ? Ou est-ce que vous faites fi des règles et vous jouez comme des cowboys du Far West ?

Les 3 règles du Uno que personne ne respecte

Je ne vous jette pas la pierre les tricheurs, je suis comme vous. Moi aussi, je balance des +4 et des +2 dans le seul et unique but de ne pas laisser les autres gagner. Mais en cette année 2023, j’ai décidé d’améliorer mes points de karma, et de jouer selon les règles, les vraies.

Pour cela, voici la vérité vraie, celle qu’on ne voudrait pas connaitre et pourtant… :

Pendant une partie de Uno, on ne peut pas enchainer les +2. Oui, je sais, on tombe de haut en apprenant cela. Mais pourtant, même si on a toute une ribambelle de cartes +2 dans son jeu et qu’on veut les balancer à notre adversaire, on ne peut pas. Fini le temps où on envoyait en fait des +8 pour achever l’autre en jubilant, ce n’est pas comme ça que ça marche, désolée.

On ne peut pas balancer son + 4 comme ça, il doit être justifié. Par « justifié », j’entends qu’on ne peut pas le poser si on a la possibilité de jouer une autre carte, de la même couleur par exemple. Autre fait, le joueur adverse qui reçoit le +4 et qui a envie de pleurer parce qu’il était à « ça » de gagner, a le droit de challenger le serial poseur de +4 en lui demandant de vérifier s’il n’avait pas la bonne couleur. SI c’est le cas, celui qui a balancé son +4 doit en piocher 4 cartes à son tour. Bam, dans les dents.

La carte « changement de sens » ne marche pas si vous ne jouez qu’à deux. Eh oui, dans le cas d’une partie en duo, on a tendance (moi la première) à utiliser la carte « inversion » pour empêcher l’autre de jouer. Que nenni mes braves, ça ne marche pas comme ça. Cette carte ne peut tout simplement pas être utilisée dans le cas des parties à deux. Tout fout le camp ma pov’ dame.

Oui, je sais, ça fait mal de lire tout ça. Et si jamais vous vous posez d’autres questions sur les règles du Uno, les vraies, vous pouvez regarder la vidéo de Yannick, employé chez Mattel, publiée chez Konbini :

