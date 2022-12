Les 6 meilleurs jeux de société pour les adultes, issus de films connus

Et si vous offriez des jeux de société pour Noël cette année ? On vous a sélectionné nos préférés qu’on a pu user jusqu’à l’os, et qui nous ont bien tapé dans l’œil.

« Pourquoi les jeux de société ne seraient que pour les enfants ? » Bah, ce n’est pas le cas voyons, qu’est-ce que vous dites là ? Les jeux de société sont des jeux pour jouer « en société », avec d’autres personnes que soit, quoi. On vous a déjà présenté nos préférés à destination des mômes, et maintenant on vous parle de ceux qu’on a adorés, à destination des plus adultes d’entre nous (et aussi un peu pour les ado). Petite spécificité cette année : on a décidé de vous parler des jeux qui sont issus de films ou sagas bien connus. On a pu les tester, jouer avec, perdre (beaucoup), gagner (un peu), mais surtout : on s’est é-cla-tées !

Ah et vous savez, vous pouvez acheter des jeux d’occasion sans problème ! Il y a même des forums ou des sites où on peut faire des échanges, c’est top.

1 – Le jeu de société Jurassic Park

Si vous aimez les dinosaures, vous allez être servis ! Bienvenus à Jurassic Park, version jeu de plateau. Ici, le but est simple : ne pas se faire dévorer par un gros machin qui aurait dû rester fossile. Le fonctionnement est facile, mais terriblement addictif : un joueur contrôle trois dinosaures affamés, et les autres joueurs incarnent les personnages clés du film, qui doivent se débrouiller pour réactiver les systèmes de défense du parc, sans se faire manger par les dents longues. Il faut réussir à quitter l’île sans qu’il ne nous manque un bras, tout en usant de stratégie pour éviter les dinosaures qui se planquent un peu partout.

Jurassic Park – Ravensburger – Fnac – 44,99 €

2 – Le jeu de société Marvel Villainous

Allez hop, on passe du côté des méchants, avec Marvel Villainous ! Dans ce superbe jeu, vous avez la joie et l’honneur d’incarner un méchant de l’univers Marvel, et vous devez défoncer les héros en utilisant vos pouvoirs de grand vilain. Pour une fois, les méchants doivent gagner, et les missions et actions proposées pour accéder à la victoire donnent envie de passer du côté obscur de la Force avec passion, tout en balançant un rire démoniaque après chaque victoire.

Marvel Villainous- Ravensburger – Fnac – 42,10 €

3 – Le jeu de société Disney Villainous

Allez hop, on reste dans le camp des méchants, mais chez Disney cette fois. Dans ce jeu de stratégie génial, on peut incarner le Capitaine Crochet, Ursula, le Prince Jean, Maléfique, La Reine de Cœur ou encore Jafar. Le but ? Empêcher les gentils héros bien pénibles de gagner la partie. Ruinez les plans des autres, montrez votre côté bad, utilisez vos capacités spéciales et empêchez que le jeu se finisse sur un relou « et ils vécurent heureux et bla-bla-bla« . Par contre, attention : vous risquez d’y prendre vite goût et ne plus vouloir jouer à des jeux où les gentils s’en sortent toujours.

Disney Villainous- Ravensburger – Cultura – 39,99 €

4 – Le jeu de société Les Dents de la Mer

Si vous aussi, vous avez été complètement traumatisée par le film de Spielberg et que vous avez eu du mal à vous rebaigner dans la mer pendant des années, c’est l’occasion de prendre votre revanche. Dans ce jeu de plateau des Dents de la mer, vous pouvez incarner soit le requin — qui doit secrètement bouffer des nageurs — soit les personnages de Brody, Hooper et Quint, qui essayent de faire des sashimis avec le grand machin qui a beaucoup trop de dents. La partie se déroule en deux étapes : un premier plateau sur l’île et un deuxième sur le bateau l’Orca, pour un duel final de toute beauté.

Les dents de la mer – Ravensburger – Amazon – 29,30 €

5 – Le jeu de société Harry Potter, combat contre les forces des ténèbres

Vous connaissez le célèbre jeu du Loup Garou ? Mais si vous savez, c’est le jeu où vous êtes soit un loup-garou ou un villageois, et que personne ne doit penser que vous aimez croquer les humains une fois que la nuit est tombée. Dans ce jeu Harry Potter, le principe est le même, sauf que vous incarnez un Mangemort, ou un sorcier/sorcière, et vous devez argumenter devant vos potes en leur disant que « mais nan, je te jure, je ne suis pas une mangemort, j’adore être gentille, ne m’élimine pas« . ALORS QUE C’ÉTAIT FAUX DEPUIS LE DÉBUT. Bref, ce jeu est un digne successeur du loup-garou qu’on aime déjà, mais avec les personnages Harry Potter, ça en rajoute une couche.

Loup Garou version Harry Potter – Ravensburger – Amazon – 18,11 €

6 – Le jeu de société Unlock Star Wars

Connaissez-vous les jeux de société Unlock ? C’est ma passion depuis quelques années. Ces Escapes Games (mais qui vous laissent tranquilles dans votre salon plutôt que dans une salle mal décorée) vous obligent à faire fonctionner vos méninges et à résoudre des énigmes toutes plus folles les unes que les autres. Cette année, j’ai envie de vous présenter la version Star Wars qui est top, et qui propose de résoudre trois enquêtes en interprétant plusieurs personnages : des rebelles, des contrebandiers ou des agents impériaux. Ce qui est top avec ce jeu, et les Unlock de façon plus générale, c’est que l’on gagne tous ensemble, en équipe, en s’entraidant, tout en valorisant les éclairs de génie des uns et des autres. Un vrai jeu coopératif intelligent comme on les aime !

Unlock Star Wars – Space Cowboys – Fnac – 34,99 €

