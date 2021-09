Voici de quoi vous saper pour toutes les occasions, que vous fassiez un 42 ou un 58

La vie reprend petit à petit dans l’Hexagone. Pour l’occasion, on vous présente la marque Blancheporte, pensée du 42 au 58, qui vous habillera en toutes circonstances !

Cela faisait un moment qu’une sélection de vêtements allant jusqu’à la taille 58 n’avait pas été mise en avant sur Madmoizelle : il était temps d’y remédier. Pour ce faire, c’est la marque Blancheporte que nous mettons à l’honneur aujourd’hui !

Cette ligne de vêtements pour femmes propose un prix unique pour toutes les tailles, accessible à toutes les bourses. Sachez que Blancheporte offre également tout ce qu’il faut pour décorer son intérieur, mais ce n’est pas ce qui nous intéresse aujourd’hui.

Le dressing Blancheporte propose des robes, des chemisiers, des pulls, avec des coupes près du corps ou amples, des matières fluides, des lainages… En bref, tout ce qu’il faut pour mettre du peps dans votre garde-robe pour la rentrée — et ce quels que soient vos événements à venir !

Voici notre sélection parmi 50 pièces :

Vous obtenez enfin un rendez-vous avec votre crush

Vous ne savez plus très bien si vous êtes impatiente ou paniquée, et là vous réalisez que vous devez en plus choisir une tenue ? Asseyez-vous et respirez calmement : voici trois propositions très différentes qui vous mettront en valeur à coup sûr !

Ces pièces sont toutes les trois noires, mais leurs fantaisies se trouvent du côté de leurs jeux de coupes et de matière. Il ne vous reste plus qu’à choisir votre préférée selon votre humeur.

Voici donc une robe courte toute en transparence pour dévoiler juste ce qu’il faut de peau et faire fondre votre cible ; un t-shirt fluide avec un col V en dentelle, pour subtilement habiller votre décolleté, que vous pourrez facilement associer avec un pantalon, une jupe ou un short ; ou enfin, le body près du corps à encolure bateau, simple et efficace, adorable et confortable !

Robe en velours à pois, 34,99€

T-shirt avec dentelle, 22,99€

Body manches longues à col bateau, 24,99€

S’habiller pour aller voir une expo

Pour vous rendre dans un lieu dédié à l’art, le mieux est d’être à l’aise puisqu’on a vite fait de piétiner ou de marcher longtemps. Et bonne nouvelle, il est toujours possible d’allier confort et style grâce à des matières fluides !

La preuve par deux avec cette robe longue à imprimés, idéale pour la rentrée. Sinon, si vous avez envie de couleur, un chemisier tout en voile sera tout indiqué ; de plus, sa teinte violine vous donnera bonne mine quelle que soit votre carnation.

Robe longue imprimée manches volantées, 39,99€

Chemisier voile imprimé, 29,99€

Des tenues en prévision d’un week-end en famille

Une petite robe qui arrive juste au-dessus du genou aux couleurs de l’automne sera parfaite pour une promenade. Accompagnez-la d’une paire de sneakers ou de bottes à votre guise, ou même de sandales si vous avez la chance d’avoir un bel été indien ! Sa coupe en trapèze vous laissera libre pour toutes vos activités.

Sinon, vous pourrez toujours opter pour une chemisier ample, qui mélange parfaitement élégance et confort. Prenez une couleur rouge vive, ajoutez-lui un col à volant et un imprimé fleuri : c’est la combinaison parfaite pour une promenade en ville qui se transforme en virée dans un bar.

Robe trapèze en voile imprimé, 27,99€

Chemisier imprimé à manches longues, 29,99€

Si l’une de ces occasions ne se présente pas, soyez certaine de faire sensation avec l’une de ces pièces Blancheporte, même dans un autre cadre. Et on ne va pas se mentir, ça fait du bien de visiter un e-shop en sachant qu’on a de grandes chances de trouver sa taille, sans avoir à exploser son épargne !

