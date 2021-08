Un futur sans rayon grande taille, c’est possible : une enseigne ne séparera plus le 4XL du XS

La galère de trouver des vêtements à sa taille serait-elle sur le point de finir ? C’est le pari d’Old Navy qui prône la Bodequality : la marque américaine en finit avec les rayons grande taille.

Déjà qu’il est souvent compliqué de trouver des vêtements grande taille bien coupés, les rares magasins qui en proposent ont la fâcheuse tendance de les concentrer dans un rayon dédié, parfois au fond, planqué, quand ce n’est pas sous un escalator, bien dans l’ombre…

En finir avec les rayons grande taille séparée du reste de la marque

Pour en finir avec cette ségrégation qui peut provoquer un sentiment d’exclusion, la marque américaine Old Navy a annoncé le 18 août 2021, en finir avec les rayons grande taille séparées du reste du magasin.

Au lieu de prolonger uniquement certaines pièces, la griffe proposera désormais tout, des tailles 0 à 30, ou XS à 4XL, et ce au même prix. Pour mieux refléter cette nouvelle offre de tailles et faciliter le shopping de tout le monde, ainsi que la représentation, Old Navy devrait désormais montrer, dans ses campagnes, au moins des mannequins taille 4 (l’équivalent d’un 36 français), 12 (44) et 18 (50).

Même sur le site Web de la marque, qui n’utilisera donc plus de rubrique grande taille dédiée, il sera plus facile de se projeter puisque chaque vêtement sera aussi porté par des mannequins vraiment représentatifs, des taille 4, 12 et 18.

Emily Bibik, responsable client Bodequality, explique ainsi leur démarche, dans un communiqué de presse de la marque Old Navy :

« Nous voulons que toutes les femmes se voient dans les mannequins et dans nos visuels. De cette façon, chaque fois qu’ils passent devant un Old Navy ou se rendent sur Old Navy.com, non seulement ils seront certains de trouver leur taille, mais en plus, ils auront vraiment l’impression que cette marque les représente. Et c’est vraiment important. »

Proposer des vêtements grande taille ne veut pas automatiquement dire l’assumer, le visibiliser

Une belle initiative qui interroge en effet sur la pertinence d’avoir à toujours séparer les grandes tailles du reste du magasin ou d’un eshop… Même si cela permet aux marques de donner l’impression qu’un soin particulier a été pris pour créer des vêtements spécifiques (plutôt que simplement étirer indéfiniment une gradation, c’est-à-dire ajouter automatiquement un certain pourcentage de centimètre de tissu d’une taille à l’autre), cela peut en effet provoquer un sentiment d’exclusion du côté de la clientèle.

Si Old Navy n’est pas disponible à la vente en France (à moins que les frais de douane ne vous fassent pas peur ou que vous ayez un super bon plan à nous filer en commentaires), on espère tout de même que cette démarche inspirera d’autres marques à prendre exemple. Notamment sur la question des mannequins sur les eshops : cela aide vraiment à mieux se rendre compte du rendu d’un vêtement sur un corps qui nous ressemble !

Si une jeune marque indépendante comme Make My Lemonade y parvient avec succès, et ce de façon complètement normalisée (sans en faire tout un foin marketing…), alors des griffes plus établies et puissantes peuvent largement faire cet effort, qui éviterait d’ailleurs bien des déceptions, retours et remboursements.

Bien sûr qu’un futur sans rayon grande taille est possible, mais c’est au prix de changer son image de marque. Et c’est là tout l’enjeu pour la mode.

À lire aussi : Ninaah Bulles explique comment la couture body-positive l’a aidée à s’aimer

Crédit photo : Courtesy of Old Navy