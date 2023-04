Go Sport va disparaître, mais que deviendront les 2200 salariés de l’enseigne ?

En redressement judiciaire depuis le 19 janvier 2023, Go Sport attire la convoitise de 2 repreneurs, Intersport et Frasers, qui veulent reprendre les magasins de l’enseigne.

« Mieux s’équiper pour mieux pratiquer », tel a été le slogan pourtant vite oublié de Go Sport. L’enseigne fondée il y a 45 ans près de Grenoble connait des difficultés financières depuis quelques années, que la pandémie a aggravé, et peut-être aussi l’ingérence du groupe HPB de Michel Ohayon.

Le groupe propriétaire a finalement renoncé le 17 avril 2023 à présenter un plan de continuation, à la veille d’une audience du tribunal de commerce de Grenoble. De quoi provoquer une forme de soulagement chez les 2200 salariés laissés en suspens quant à leur avenir. En effet, cela permet au tribunal d’étudier la vingtaine d’offres de reprise des activités de l’enseigne rachetée par HPB en 2021 pour 1 € symbolique.

Intersport France et Frasers (Sports Direct) en lice pour racheter Go Sport

Deux offres se détachent particulièrement, rapporte l’AFP, notamment relayée par Le Figaro : celle du groupe Intersport France adossé à une société qatari (déjà 700 magasins dans l’Hexagone), et celle du britannique Frasers, via sa société Sports Direct (leader du secteur au Royaume-Uni qui veut se développer en France). Mais il y a fort à parier que ce sera l’occasion pour ces enseignes d’imposer leur nom à la place de celui de Go Sport. D’après Libération, les deux offres seraient similaires : près de 90 % des postes, soit ceux de 1 800 salariés, seraient conservés.

En parallèle de ce rachat imminent, le parquet de Paris vient d’ouvrir une enquête pour « escroquerie en bande organisée, blanchiment habituel, banqueroute et abus de bien social » contre HBP.