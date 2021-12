Voici 3 tenues pour les fêtes que vous allez vouloir remettre toute l’année

Voici trois looks de fête que vous aurez envie de remettre tout l’hiver pour combattre le froid avec style, tous dénichés sur Place des Tendances.

Si vous adorez vous amuser avec la mode, vous savez que dès que les températures baissent, c’est l’occasion de révéler au monde ses plus belles pièces. Justement, le site Place des Tendances est la boutique en ligne idéale pour découvrir de jolies vêtements.

Mais au-delà de flasher sur la tenue de vos rêves pour le Nouvel An, le plus intelligent serait encore de la remettre toute l’année. Déjà parce qu’un coup de cœur mode mérite mieux que de voir uniquement l’intérieur de votre penderie, et ensuite parce qu’une pièce qui vous a rendue heureuse une fois, aura toutes les capacités de le refaire !

Pour cela, misez sur des intemporels dans lesquels vous vous sentez bien. Pour vous mener sur le droit chemin, voici trois tenues dans lesquelles vous allez pouvoir illuminer d’abord votre repas de Noël et ensuite briller en société !

Une tenue chic et sexy

La petite robe en satin n’a plus rien à prouver ! Elle est présente depuis des décennies sur la scène mode et vous allez encore la voir très longtemps dans la rue ou dans les pages des magazines (comme votre humble serviteur). Ce modèle est signé ba&sh, une marque qui s’est donnée la mission de créer des robes pour toutes les occasions.

Robe midi décolleté dos en satin Noir, ba&sh, 260€

Pour l’accompagner, cette paire de mocassins à plateformes sera parfaite : elle viendra casser le côté classique de la robe et moderniser la tenue.

Mocassins en cuir à semelle épaisse noir, Sandro, 345€

Afin d’ajouter une pointe de lumière, ces mini-créoles feront un charmant rappel à l’avant des mocassins.

Boucles d’oreilles créoles Doré, Gisel B, 168€

Cette tenue vous habillera à merveille durant un repas de fêtes comme pendant un apéro entre amis plus tard dans l’année !

Le bon mix entre modernité et élégance

Encore une fois, chacune des pièces de cette tenue est une valeur sûre. La robe longue, fluide et irisée vous donnera des airs de princesse des temps modernes, l’idéal pour les fêtes.

Robe longue bleu fendue, Maje, 259€

Quant aux chaussures, une paire de bottines à talons carrés vous apportera plus de confort, surtout si vous devez passer plusieurs heures debout portée par l’ambiance de la fête !

Bottines à talons en cuir Noir, Jonak, 155€

Et que serait une fin d’année sans doré ? Voici donc l’accessoire qui viendra combler votre envie d’éclat : un sac à franges en cuir métallisé doré.

Sac à franges en cuir métallisé doré, Maje, 95€

Des paillettes sinon rien

C’est peut-être l’objet le plus festif de toute cette sélection : des escarpins à paillettes dorés, imaginés pour vous suivre jusqu’au bout de vos soirées les plus endiablées. À noter, le petit détail mode qui ne gâche rien : la double bride pour un petit côté vintage.

Babies à talon et brides Doré, Jonak, 145€

Pour accompagner cette pièce maîtresse, voici une combinaison avec un col V en crêpe noir, ultra confort, que vous pourrez porter en soirée comme en journée.

Combinaison col V en crêpe noir, Suncoo, 150€

Et côté accessoires, cette bague ajustable à trèfles viendra vous porter chance pour que vos fêtes soient aussi belles que vous l’espériez.

Bague ajustable trèfles jaune, Les Néréides, 90€

Même si vous n’adoptez pas l’entièreté de ces combinaisons, avec l’une de ces pièces, vous allez faire pétiller les fêtes de fin d’année, c’est garanti ! Et surtout vous pourrez vous amuser à remettre des vêtements dans lesquels vous avez passé d’excellents moments à chaque saison.

Alors faites vous plaisir avec des tenues qui durent ou pensez à préparer vos cadeaux de Noël sur Place des Tendances !

